Лукаку избежал дисквалификации за удар защитника «Брайтона»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку избежал дисквалификации за умышленное действие агрессивного характера по отношению к защитнику «Брайтона» Гаэтана Бонга в матче 13-го тура АПЛ. Футбольная ассоциация Англии приняла решение не наказывать 24-летнего игрока манкунианцев.

В одном из игровых эпизодов, который случился в штрафной площади соперника при подаче углового, бельгиец дважды ударил Бонга ногой, однако этот момент остался без внимания арбитр встречи Нила Суорбрика.

В нынешнем сезоне Лукаку провел 20 матчей, забил 12 мячей и сделал три голевые передачи.