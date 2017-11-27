Гончаренко – первый среди тренеров ЦСКА, кто набрал 34 очка в 15-ти гостевых матчах в ЧР

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко установил клубный рекорд по количеству очков в гостевых матчах РФПЛ.

Под руководством белорусского специалиста армейцы в этом году провели 15 встреч на выезде, в которых было набрано 34 турнирных балла (10 побед, четыре ничьи и одно поражение).

Таким образом Гончаренко превзошел достижения троих экс-тренеров красно-синих – Олега Долматова, Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого. Каждый из них набирал в первых 15-ти выездных поединках в году по 33 очка (10 побед, три ничьи и два поражения).