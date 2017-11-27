РФПЛ. «Локомотив» вырвал победу над «СКА-Хабаровском» на 93-й минуте

«Локомотив» добыл трудную победу в выездном поединке 18-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском».

Сначала на 15-й минуте встречи свои ворота поразил полузащитник хабаровчан Александр Черевко. Однако уже через две минуты хавбек армейцев Виталий Федотов восстановил равновесие. А уже в компенсированное арбитром время нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан не реализовал пенальти, но тут же исправился, добив мяч в пустые ворота.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

СКА-Хабаровск – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Черевко, 15 (автогол); 1:1 – Федотов, 17; 1:2 – Фарфан, 90+3.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко (Тишкин, 85), Димидко, Гришко, Никифоров, Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасев, Федотов (Казанков, 58), Маркович.

«Локомотив»: Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев (Баринов, 83), Ан. Миранчук (Эдер, 68), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Нереализованный пенальти: Фарфан, 90+3.

Предупреждения: Димидко, 43; Довбня, 90+1; Дедечко, 90+2 – Михалик, 88.

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