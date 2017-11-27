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  • РФПЛ. «Локомотив» вырвал победу над «СКА-Хабаровском» на 93-й минуте

РФПЛ. «Локомотив» вырвал победу над «СКА-Хабаровском» на 93-й минуте

27 ноября 2017, 13:55
47

«Локомотив» добыл трудную победу в выездном поединке 18-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском».

Сначала на 15-й минуте встречи свои ворота поразил полузащитник хабаровчан Александр Черевко. Однако уже через две минуты хавбек армейцев Виталий Федотов восстановил равновесие. А уже в компенсированное арбитром время нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан не реализовал пенальти, но тут же исправился, добив мяч в пустые ворота.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

СКА-Хабаровск – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Черевко, 15 (автогол); 1:1 – Федотов, 17; 1:2 – Фарфан, 90+3.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко (Тишкин, 85), Димидко, Гришко, Никифоров, Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасев, Федотов (Казанков, 58), Маркович.

«Локомотив»: Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев (Баринов, 83), Ан. Миранчук (Эдер, 68), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Нереализованный пенальти: Фарфан, 90+3.

Предупреждения: Димидко, 43; Довбня, 90+1; Дедечко, 90+2 – Михалик, 88.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Локомотив
Комментарии (47)
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Fan Loko mik
1511780305
Лооооооооооко!!!! Грёбаное СКА, в ФНЛ это дерьмо в ФНЛ навечно и чтобы этого убожества больше никогда не было в РФПЛ!!!!!! С победой паровозы!!!!!!!
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kamyartem
1511780349
Ибо не хрен п......!!!! ЛОКО молодцы, не выпускали Хабаровск за середину поля!!!
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upiter622
1511780364
Везет дуракам!
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Diesel133
1511780724
везет сильнейшим! КЗ, всех с победой! p.s. судья изрядно косячил во втором тайме! горчичник Михалику - это что-то с чем-то!
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Алекc
1511780854
с победой локо. так глядишь может и поменяемся трофеями на следующий год)))
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Burunduk
1511781247
Браво Локо. Палыч красава. От болелы Зенита
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ljrljr0505
1511781540
три очка взяли. Это хорошо. Из Хабаровска без травм вернулись-это еще лучше. Играем дальше. Всех с победой. Ждем вечерней игры
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mdu86
1511781896
Всех красно-зеленых с победой! 3 очка в копилке, победили заслуженно! Едем дальше
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cska-62
1511782550
С победой "Локо"! Особенно - Палыча! Не удалось его убрать, вот и результат. Увольнять главного тренера лидера чемпионата с достаточно средним (по аппетитам питерской братвы!) составом как-то неудобно... :-)))
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Zubo
1511788516
Левый пенальти, нарушения не было, видимо "установка" была: ударили по рукам перед матчем и готово, всё путём...
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