Бенитес – о ценах на нападающих: «Если он попадает по мячу, его цена – 15 миллионов. Если забивает – 25»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес сравнил финансовые возможности клуба с другими командами АПЛ.

«Сегодняшние реалии таковы, что если команде нужен нападающий, который забил 20 голов в прошлом сезоне, за него надо заплатить 40 миллионов фунтов. Средний форвард стоит от 15 до 25 миллионов. Если он попадает по мячу, его цена – 15 миллионов. Если забивает – 25.

«Ньюкасл» прошел мимо таких предложений из-за нехватки денег. Мы понимаем свое положение.

Можно проиграть топ-клубам, но против команд вроде «Хаддерсфилда», «Брайтона» или «Бернли» надо бороться. Это при том, что мы не можем позволить себе игроков, которые есть у этих средних клубов.

Обращаюсь к болельщикам: давайте держаться вместе. Все мы должны поддерживать команду и игроков», – сказал испанец.

После 13-ти туров чемпионата Англии «сороки» занимают 14-е место в турнирной таблице.