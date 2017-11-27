Ещенко и Самедов выйдут в стартовом составе «Спартака», в воротах «Зенита» сыграет Лодыгин

«Спартак» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 18-го тура РФПЛ.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Самедов, Глушаков, Фернандо, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Жирков, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Кокорин, Полоз.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию встречи.

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!