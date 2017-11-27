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  • Бышовец: «Ротация «Зенита» показывает, насколько важен для них матч против «Спартака»

Бышовец: «Ротация «Зенита» показывает, насколько важен для них матч против «Спартака»

27 ноября 2017, 09:15
6

Бывший главный тренер сборной СССР Анатолий Бышовец рассказал о нюансах, которые могут сказаться на результате матча для «Спартака» против «Зенита». По его словам, у москвичей выпадает более сложная концовка календарного года.

«Крупная победа над «Тосно» должна раскрепостить «Зенит», но она точно не решит всех его проблем. Все-таки соперник сине-бело-голубых из Ленинградской области — не столь грозный оппонент. А вот в играх с топ-клубами у «Зенита» в последнее время проблемы. Можно вспомнить и матч с ЦСКА (0:0), и противостояние с «Локомотивом» (3:0). Так что нет никаких сомнений, что со «Спартаком» им будет непросто.

Столь серьезная ротация «Зенита» в Лиге Европы говорит о том, насколько важен для них матч со «Спартаком». В этом плане у петербуржцев будет определенное преимущество. Красно-белых же ждет очень сложный отрезок в концовке года. Им предстоит и сложнейший выезд в Англию, и дерби с ЦСКА. Так что москвичам каким-то образом придется разделить остаток сил на всю дистанцию. Это определенно может сказаться и на игре с «Зенитом», – сказал Бышовец.

Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, в 19:30 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бышовец Анатолий
Комментарии (6)
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Reddir
1511765728
Сеча будет яростная. Тем интереснее.
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dyema
1511765847
Конечно важен, удачи ЗЕНИТУ!!!
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OldenVad
1511767046
Удачи Спартаку!!!
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mamba9090909
1511767659
Спартак хочет отыграться за первый круг. Что-же, посмотрим.
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andreyterex
1511769845
Шансы у обоих 50*50. Кто первый дрогнет тот и проиграет)
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frizom
1511769862
Все настраиваются на Спартак, и Зенит не исключение.
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