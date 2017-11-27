Стрепетов: «Сыграет ли Дзюба против «Спартака»? Только благодаря лимиту»

Известный футбольный специалист Алексей Стрепетов поделился своими ожиданиями от центрального матча 18-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» примет на своем стадионе «Зенит». По его словам, у болельщиков есть хороший шанс увидеть красивый футбол в этой встрече.

Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, в 19:30 по московскому времени.

– Надеюсь увидеть красивый футбол. В последних матчах и «Спартак», и «Зенит» дали повод так думать. Хотя не соглашусь с теми, кто заранее отдает победу питерцам. Для команды Роберто Манчини она очень и очень проблематична.

– В первом круге «Спартак» получил пять мячей на Крестовском, в последнем туре столько же «Зенит» забил «Тосно», в матче Лиги Европы дали отдохнуть ведущим игрокам. Отчего же такой пессимизм?

– Как раз то, что «Вардар» обыграли не основным составом, дает повод сделать комплимент Манчини. Только «Спартак», несмотря на все перепады в нынешнем сезоне, сейчас вышел на пик. У красно-белых очень хорошая атака, к которой нужно отнестись с уважением.

– У Манчини есть несколько вариантов состава. Можно выпустить четверку легионеров в защите и сузить пространство для маневра впереди, можно поставить на фланги Игоря Смольникова и Юрия Жиркова…

– Мне кажется, Манчини уже определился с составом. Конечно, Доменико Кришито, пропускавший еврокубковый матч в Москве, выйдет с первых минут. Как и Смольников. В центре обороны пару Браниславу Ивановичу составит Эммануэль Маммана. Для того, чтобы успевать за Квинси Промесом, просто необходим Смольников. То, что против «Вардара» в центре играл Маммана, тоже говорит о том, что аргентинца наигрывали в пару к Ивановичу.

– Рискнет ли тренерский штаб «Зенита» доверить место в воротах получившему травму в матче сборных России и Испании Андрею Луневу?

– Если Лунев будет готов хотя бы на 90 процентов, он будет играть. Именно Андрея тренерский штаб «Зенита» считает вратарем номер один. При этом вряд ли к игре Юрия Лодыгина в двух последних матчах могут быть претензии, но субординация видна.

– В середине поля у «Зенита» есть преимущество по исполнителям?

– Если вместе будут играть Леандро Паредес, Матиас Краневиттер и Далер Кузяев, безусловно. Хотя очень сложно найти место всем ключевым исполнителям в условиях лимита. У «Спартака» безусловным лидером полузащиты является Денис Глушаков. Он и завести партнеров может, и поставить точку в атакующих действиях. Ему нужно уделить повышенное внимание.

– Есть ли шанс выйти в матче против бывших одноклубников у Артема Дзюбы?

– Разве что благодаря лимиту. Олег Шатов, если ему не помешает сыграть травма, имеет гораздо больше шансов. Он куда больше подходит в качестве партнера Александру Кокорину и Эмилиано Ригони. Да и Себастьян Дриусси в атаке может принести гораздо больше пользы «Зениту».

– В матче Лиги чемпионов против «Марибора» главный тренер «Спартака» Массимо Каррера тоже поначалу хотел поберечь основных игроков и выиграть малой кровью, но затем вынужден был бросить в бой основные силы. Говорят ли эти метания о том, что Каррера не столь уверен в себе, как Манчини?

– Скорее наоборот. Он уверен в своих тренерских ходах и делает замены в зависимости от ситуации на поле. Когда не все получалось, он не раздумывая выпустил на поле того же Глушакова. Все эксперименты по поиску оптимального состава наставник «Спартака» завершил еще в прошлом году, а Манчини только-только определился с основой. Да и то заговорил о необходимом зимой усилении.