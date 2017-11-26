«Арсенал» три раза подряд обыграл «Бернли» за счет гола в компенсированное время

«Арсенал» в третий раз подряд обыграл «Бернли» в рамках АПЛ, забив победный мяч после 90-й минуты.
Напомним, что сегодняшнюю победу лондонцам принес гол Алексиса Санчеса с пенальти на 92-й минуте встречи. Два предыдущих матча «Арсенал» также выиграл в компенсированное время.
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Это первый случай в истории АПЛ, когда одна команда одержала над другой три победы при помощи голов в добавленное время.
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Источник: Opta