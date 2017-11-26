Покеттино считает, что на новом стадионе «Тоттенхэм» стал играть хуже

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал выступление своей команды в матче с «Вест Бромвичем» (1:1).

«Игра на «Уайт Харт Лейн» давалась иначе, но такова реальность, мы не можем этого избежать. Реальность заключается в том, что мы играем на «Уэмбли» и ждем нового стадиона. Но это не оправдание, команда играла хорошо, расстроил только результат.

Десять очков отставания от «Манчестер Сити» – это очень много для премьер-лиги, а у них еще матч в запасе. Нам нужно сосредоточиться на попытках улучшить результаты и стараться добавить стабильности», – отметил Покеттино.