Экс-игрок «Анжи» Жусилей: «После российских холодов я ничего не боюсь»

Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» Жусилей рассказал о том, что его впечатлило в России больше всего. В частности, бразилец запомнил мороз.

«В Россию я переехал в 23 года. Все было совершенно другим там: менталитет, кухня, климат. Вроде бы у меня получилось быстро адаптироваться. Потом я уехал в ОАЭ – из «-30» в «+50» то есть.

Могу сказать, что после российских морозов я уже ничего не боюсь», – сказал Жусилей сайту болельщиков «Сан-Паулу».

Южноамериканец выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 годы (74 игры в РФПЛ, один гол).