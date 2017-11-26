Из-за игрока «Краснодара» Вандерсона с молдавского клуба сняли шесть очков

Атакующий футболист «Краснодара» Вандерсон стал косвенной причиной снятия очков с молдавского клуба «Саксан». ФИФА постановил снять с команды шесть очков ввиду невыплаты ею вознаграждения за бразильца бельгийскому «Льерсу».

«В 2015 году ФК «Саксан» дистанционно подписал предварительное соглашение с бразильским футболистом Вандерсоном Масиэл Соуза Кампосом (экс-футболистом «Льерса»), который на тот момент являлся свободным агентом. Спустя некоторое время после подписания соглашения, в период еще открытого трансферного окна, у Вандерсона появился другой вариант продолжения карьеры, и футболист передумал ехать в Молдавию.

Бельгийский Футбольный Клуб «Льерс» потребовал от Футбольного Клуба «Саксан» компенсацию за подготовку молодого футболиста в размере 50 000 (50 тысяч) евро. Именно по запросу «Льерса» Дисциплинарный комитет FIFA поручил ФФМ снять с «Саксана» 6 очков.

На наш вопрос, за что же платить, если Вандерсон никогда не играл в нашей команде и даже не был в Молдавии, бельгийцы ответили лишь то, что будут в своей позиции идти до конца, и намерены добиваться понижения «Саксана» до низшей национальной лиги (Дивизиона «Б»)», – говорится в заявлении на официальном сайте «Саксана».

В нынешнем сезоне РФПЛ Вандерсон провел 15 матчей и забил три гола.