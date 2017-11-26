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  • Из-за игрока «Краснодара» Вандерсона с молдавского клуба сняли шесть очков

Из-за игрока «Краснодара» Вандерсона с молдавского клуба сняли шесть очков

26 ноября 2017, 06:42
21

Атакующий футболист «Краснодара» Вандерсон стал косвенной причиной снятия очков с молдавского клуба «Саксан». ФИФА постановил снять с команды шесть очков ввиду невыплаты ею вознаграждения за бразильца бельгийскому «Льерсу».

«В 2015 году ФК «Саксан» дистанционно подписал предварительное соглашение с бразильским футболистом Вандерсоном Масиэл Соуза Кампосом (экс-футболистом «Льерса»), который на тот момент являлся свободным агентом. Спустя некоторое время после подписания соглашения, в период еще открытого трансферного окна, у Вандерсона появился другой вариант продолжения карьеры, и футболист передумал ехать в Молдавию.

Бельгийский Футбольный Клуб «Льерс» потребовал от Футбольного Клуба «Саксан» компенсацию за подготовку молодого футболиста в размере 50 000 (50 тысяч) евро. Именно по запросу «Льерса» Дисциплинарный комитет FIFA поручил ФФМ снять с «Саксана» 6 очков.

На наш вопрос, за что же платить, если Вандерсон никогда не играл в нашей команде и даже не был в Молдавии, бельгийцы ответили лишь то, что будут в своей позиции идти до конца, и намерены добиваться понижения «Саксана» до низшей национальной лиги (Дивизиона «Б»)», – говорится в заявлении на официальном сайте «Саксана».

В нынешнем сезоне РФПЛ Вандерсон провел 15 матчей и забил три гола.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Вандерсон
Комментарии (21)
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ДАША Д
1511668504
Вандерсон тут точно не причём.
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XaXatyn
1511668566
Бред какой то !
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DOCTOR PENALTY
1511676797
Вот это мура...
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Бугимен
1511677825
Нашли крайнего.
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Joni
1511679461
По идее следующий клуб должен тогда платить Льерсу, если и должен, то есть Краснодар собственно, если он после Льерса
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vovan55
1511683377
воооооооооооооооо, что за чушь...в гаагский суд разбираться... только они в такой бредятине любят разбираться...
Ответить
тигрик
1511683723
Идиотизма!
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Отчаянный Пердун
1511686599
А я, просто в ****!
Ответить
Chesn0k
1511688423
торжество закона))
Ответить
Полная Канистра
1511693163
какой то идиотизм в этом деле отдать бабки ни за что
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