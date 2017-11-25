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  • Глушаков: «В матче с «Зенитом» все в руках «Спартака», сделаем все возможное для реванша»

Глушаков: «В матче с «Зенитом» все в руках «Спартака», сделаем все возможное для реванша»

25 ноября 2017, 17:44
14

Капитан «Спартака» Денис Глушаков накануне домашнего матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» отметил, что команда сделает все возможное для реванша за разгромное поражение от сине-бело-голубых в первом круге (1:5). Полузащитник отметил, что все будет в руках красно-белых.

«В первом круге прежде всего было поражение. В какой форме мы тогда были? В форме «Спартака». Сейчас можно говорить о физических кондициях, но мы тогда пропустили и проиграли. В понедельник все в наших руках, чтобы отыграться. Сделаем все возможное, чтобы взять реванш.

Что касается настроения в команде после игры с «Марибором», то это была Лига чемпионов, а сейчас чемпионат России – другой турнир. Реабилитироваться надо будет в игре с «Ливерпулем». Мы все равно попали в Лигу Европы. И если есть шансы пройти дальше, то каждым нужно воспользоваться», – сказал Глушаков.

Встреча «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Глушаков Денис
Комментарии (14)
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RotBerg
1511622332
Люблю когда Глушак супермена корчит, как правило потом Спартак сосо делает:)
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oyabun
1511624606
Да уж, вы постарайтесь, ребята, и реванш за поражение взять и за слабую игру с Марибором реабилитироваться. У Спартака как на волнах - то взлет, то падение. Так как домашняя ничья с Марибором однозначно по факту является падением, то по логике событий с Зенитом должна быть уверенная и красивая победа.
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СуперДизель
1511625304
Полузащитник отметил, что все будет в руках красно-белых. На поле две команды - не торопись
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lexa2154
1511625772
с Марибором надо было реабилитироваться...
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Zubo
1511626347
Зенит знает что этот матч значит для нас и не имеет права не выиграть, победа или бесчестие !
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paracetamol
1511633595
Продуем - 1-4. Это уже прогресс - добавил к-б раззява.
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swot1205
1511673392
натянем мешок!!!!!
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rahataim
1511689001
CGFHNFR DGTHTL
Ответить
momwig_
1511763766
Да не надо никакого реванша. Просто выиграйте - и всё.
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frizom
1511770253
Денис нам нужна победа а не реванш. Я верю это вам по силам.
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