Глушаков: «В матче с «Зенитом» все в руках «Спартака», сделаем все возможное для реванша»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков накануне домашнего матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» отметил, что команда сделает все возможное для реванша за разгромное поражение от сине-бело-голубых в первом круге (1:5). Полузащитник отметил, что все будет в руках красно-белых.

«В первом круге прежде всего было поражение. В какой форме мы тогда были? В форме «Спартака». Сейчас можно говорить о физических кондициях, но мы тогда пропустили и проиграли. В понедельник все в наших руках, чтобы отыграться. Сделаем все возможное, чтобы взять реванш.

Что касается настроения в команде после игры с «Марибором», то это была Лига чемпионов, а сейчас чемпионат России – другой турнир. Реабилитироваться надо будет в игре с «Ливерпулем». Мы все равно попали в Лигу Европы. И если есть шансы пройти дальше, то каждым нужно воспользоваться», – сказал Глушаков.

Встреча «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.