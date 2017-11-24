Спаллетти верит, что Икарди может остаться в «Интере» навсегда

Главный тренер итальянского «Интера» Лучано Спаллетти допускает, что его форвард Мауро Икарди не покинет команду. Напомним, что аргентинцем интересуется мадридский «Реал».

«Знаю, что Мауро интересуются в Испании. Не удивлен этому. В то же время знаю, что Икарди великолепно чувствует себя и в городе, и в команде. Ему будет очень сложно порвать эти связи. Поэтому я верю, что аргентинец может остаться в «Интере» навсегда», – сказал специалист.

Икарди выступает за черно-синих с 2013 года (138 игр в Серии А, 84 гола).