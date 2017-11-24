Клаэссон – об «Урале»: «Ожидаю еще один очень сложный матч»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон рассказал об ожиданиях от матча 18-го тура чемпионата России против «Урала».

«Предыдущие встречи с «Уралом» складывались для нас непросто, и я ожидаю еще один очень сложный матч. Мы играем на выезде, там будет холодно, но если мы сумеем продемонстрировать характер и хорошую игровую дисциплину, думаю, нам удастся добиться результата.

Индивидуальное мастерство наших футболистов в этом случае должно стать решающим фактором, который поможет нам превзойти соперника», – сказал швед.

Встреча состоится в воскресенье.