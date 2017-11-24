Охрана не пустила Бьелсу на базу «Лилля»

Вчера «Бомбардир» писал о том, что руководство«Лилля» отстранило Марсело Бьелсу от работы с главной командой.

По информации ряда СМИ, причиной стала поездка аргентинца в Чили к своему бывшему помощнику Луису Марии Бонини, ранее скончавшемуся от рака желудка.

Согласно RTL, сегодня 62-летний специалист не смог попасть на тренировочную базу «Лилля». Он пришел, чтобы забрать вещи и документы.

Бьелса возглавил команду в феврале, подписав контракт сроком на два года. После 13-ти туров чемпионата Франции «Лилль» занимает 19-е место в турнирной таблице.