Мевля: «У «Зенита» больше опасных игроков, чем у «Спартака»

Защитник «Зенита» Миха Мевля признался, что ждет матч 18-го тура чемпионата России со «Спартаком». Футболист отметил, что в составе петербургской команды выступает больше опасных игроков, чем у красно-белых.

– Ожидаете один из важнейших матчей сезона для команды против «Спартака»?

– Игры со «Спартаком» – дерби. Мы все ждем эту игру, было бы здорово набрать три очка, все игроки готовы

– Кто для вас самый опасный игрок в составе москвичей?

– Думаю, у «Зенита» больше опасных игроков, чем у «Спартака».

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 27 ноября в Москве.