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  • Пейчинович просит подождать до декабря с разговорами о чемпионстве «Локомотива»

Пейчинович просит подождать до декабря с разговорами о чемпионстве «Локомотива»

23 ноября 2017, 06:20
4

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович просит подождать как минимум до декабря с разговорами о чемпионстве железнодорожников. Он также отметил, что перед стартом текущего сезона перед командой была поставлена задача оказаться по его итогам в еврокубковой зоне.

После 17-ти туров «Локомотив» единолично лидирует в чемпионате России, опережая ближайшего преследователя на три очка.

— Перед началом сезона вы могли поверить, что «Локомотив» будет возглавлять турнирную таблицу чемпионата России?

— Мы, наверное, не ожидали, что нынешний сезон будет складываться так удачно. Главной целью для нас было и остается финишировать в еврокубковой зоне. Конечно, этот сезон серьезно отличается от предыдущего. Сейчас у нас все идет хорошо – мы забрались на самый верх турнирной таблицы. Постараемся сделать все, чтобы оставаться на этой позиции.

— Еще недавно футболисты «Локо» довольно скромно высказывались о чемпионских амбициях клуба. Сейчас, когда прошел внушительный отрезок сезона, можно сказать, что ваша команда – один из главных претендентов на золото?

— Я бы пока не стал так говорить. Нужно дождаться окончания календарного года, и если мы сохраним лидерство, можно будет серьезно рассуждать на эту тему. Сейчас мы имеем определенную фору перед преследователями и главное – сохранить и попытаться увеличить этот отрыв. Поэтому давайте подождем хотя бы до декабря.

— Ваш главный преследователь – «Зенит» – уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. Вам предстоят две решающие встречи в этом турнире. Еврокубки не отвлекут от внутреннего первенства?

— Скорее всего, мы будем более сконцентрированы на домашнем чемпионате. С другой стороны, я думаю, что матчи в Лиге Европе могут помочь нам и придать уверенности. Плотный график держит в тонусе и даже чем-то помогает, не дает расслабиться. Так что, думаю, никаких проблем не будет.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Пейчинович Неманья
Комментарии (4)
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bumer_moscow
1511409998
ЖЖдем
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somn
1511410924
Нет, почему же. Давайте поговорим.
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Asbjorn
1511419910
Скорее до весны,неизвестно что быдет после зимнего перерыва
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Diesel133
1511428902
а лучше до мая подождать, не задирать нос!
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