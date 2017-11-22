Матч «Урал» – «Арсенал» может пройти в манеже

Матч 20-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Арсеналом» может пройти в манеже Екатеринбурга. Об этом сообщил генеральный директор туляков Дмитрий Балашов.

«Мы вчера общались с президентом «Урала» Григорием Ивановым. Пришли к выводу, что после предстоящего тура совместно примем решение. Для «Арсенала» главное – это здоровье футболистов. Зачем рисковать игроками? Если погодные условия не будут позволять, мы готовы сыграть в манеже. В любом случае мы вместе с «Уралом» примем решение», — сказал Балашов.

Напомним, что матч «Урал» – «Арсенал» состоится 8 декабря в Екатеринбурге.