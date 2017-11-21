«Спартак» сыграл вничью с «Марибором». «Милан» могут отстранить от еврокубков. Дайджест событий дня

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Московский клуб точно сыграет в плей-офф Лиги Европы.
Витиньо может уехать в один из португальских клубов.
Алексей Березуцкий пропустит два-три месяца.
Малафеев претендует на пост спортивного директора «Зенита».
Виллаш-Боаш может сменить Эмери у руля «ПСЖ».
Блан, Марадона и Кафу будут участвовать в жеребьевке ЧМ-2018 в Кремле.
УЕФА может отстранить «Милан» от еврокубков.
Экс-владелец «Анжи» Керимов задержан во Франции.
Матч «Зенит» – «Урал» перенесен на пять часов раньше.
Источник: Бомбардир.ру