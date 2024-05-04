«У нас нет причин не давать ей работать»: РФС – о судье Опейкиной

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев выступил в защиту арбитра Веры Опейкиной.

Андрея Тихонова за критику Опейкиной отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.

Главный тренер «Енисея» после того матча перечислил ошибочные, по его мнению, решения Опейкиной, а также сказал: «Почему именно сюда назначают женщину? Ну назначьте ее на матч «Химок» с «Родиной» или отправьте ее, я не знаю там, в Махачкалу. Пускай тренируется… Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, тренируйтесь на детях».

«Мы понимаем эмоции тренера, но выделять и отдельно обращать внимание на пол арбитра считаю абсолютно неуместным. ЭСК рассмотрел эпизоды того матча, все ключевые эпизоды арбитр расценила верно, единственное – непоказ жeлтой карточки в одном из эпизодов.

Когда команда проигрывает 0:3, странно считать, что именно эта жeлтая карточка стала причиной поражения. Более того, выделять какие-то отдельные регионы нашей страны… В следующем матче «Енисея» их матч обслуживал новичок Первой лиги Максим Чембулатов, который допустил две ключевые ошибки, это подтвердила ЭСК, но Андрей Валерьевич был более сдержан в своих оценках.

Опейкина работает наравне со всеми. Она сдаeт точно такие же нормативы, как и мужчины, поэтому не давать ей работать у нас нет никаких причин. Конечно, в случае ошибок она, также как и остальные арбитры, не получает назначений.

Напомню также, что Опейкина единственный российский арбитр, который получил международное назначение на официальный матч с марта 2022 года. В прошлом ноябре она работала на игре Лиги наций Армения – Казахстан», – сказал Каманцев.