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    • «У нас нет причин не давать ей работать»: РФС – о судье Опейкиной

    «У нас нет причин не давать ей работать»: РФС – о судье Опейкиной

    Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев выступил в защиту арбитра Веры Опейкиной.

    • Андрея Тихонова за критику Опейкиной отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.
    • Главный тренер «Енисея» после того матча перечислил ошибочные, по его мнению, решения Опейкиной, а также сказал: «Почему именно сюда назначают женщину? Ну назначьте ее на матч «Химок» с «Родиной» или отправьте ее, я не знаю там, в Махачкалу. Пускай тренируется… Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, тренируйтесь на детях».

    «Мы понимаем эмоции тренера, но выделять и отдельно обращать внимание на пол арбитра считаю абсолютно неуместным. ЭСК рассмотрел эпизоды того матча, все ключевые эпизоды арбитр расценила верно, единственное – непоказ жeлтой карточки в одном из эпизодов.

    Когда команда проигрывает 0:3, странно считать, что именно эта жeлтая карточка стала причиной поражения. Более того, выделять какие-то отдельные регионы нашей страны… В следующем матче «Енисея» их матч обслуживал новичок Первой лиги Максим Чембулатов, который допустил две ключевые ошибки, это подтвердила ЭСК, но Андрей Валерьевич был более сдержан в своих оценках.

    Опейкина работает наравне со всеми. Она сдаeт точно такие же нормативы, как и мужчины, поэтому не давать ей работать у нас нет никаких причин. Конечно, в случае ошибок она, также как и остальные арбитры, не получает назначений.

    Напомню также, что Опейкина единственный российский арбитр, который получил международное назначение на официальный матч с марта 2022 года. В прошлом ноябре она работала на игре Лиги наций Армения – Казахстан», – сказал Каманцев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.05.2024 20:15
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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1714887692
    Не оправдывая за резкость Тихонова, не пойму такой необходимости в женском судействе мужского футбола. Мало того что физически угнаться за мужиками нелегко, но и моральный аспект нельзя сбрасывать. Кто играл знает , а простые по губам читают, какие выражения используются в контактном виде спорта.На эмоциях, не сдержит и пол рефери, услышит много интересного. О ней подумали , назначая на матчи ? Не всё надо плвторять за европейцами.
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