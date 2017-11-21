Восстановление Алексея Березуцкого займет два-три месяца

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил о сроках восстановления защитника Алексея Березуцкого, получившего перелом малоберцовой кости в матче 17-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска».

При этом, по словам белорусского специалиста, защитник Марио Фернандес, пропускавший встречу с хабаровчанами из-за проблем с мышцами, сможет помочь армейцам в домашнем поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Марио готов играть, Алексей пропустит от двух до трех месяцев», – сказал Гончаренко.

Матч ЦСКА – «Бенфика» состоится в среду, 22 ноября, и начнется в 20:00 по московскому времени.