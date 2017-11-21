Лига чемпионов. «Спартак» упустил победу над «Марибором», но гарантировал участие в Лиге Европы

«Спартак» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов встретился со словенским «Марибором». Первый тайм прошел без голов, однако во втором обе команды сумели отличиться

Россияне остались на третьей позиции в группе и гарантировали себе плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа Е. 5-й тур

Спартак (Россия) – Марибор (Словения) – 1:1 (0:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Зе Луиш, 82; 1:1 – Мешанович, 90+2.

«Спартак»: Селихов, Петкович (Зобнин, 73), Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 63), Пашалич (Глушаков, 53), Луис Адриано, Промес, Зе Луиш.

«Марибор»: Ханданович, Вилер, Милец, Шулер, Биллонг, Врховец (Вршич, 46), Байде (Хотич, 68), Пихлер, Кабха, Бохар (Мешанович, 83), Таварес.

Предупреждения: Попов, 49; Адриано, 51; Кутепов, 62 – Врховец, 23.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять