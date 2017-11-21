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Лига чемпионов. «Спартак» упустил победу над «Марибором», но гарантировал участие в Лиге Европы

21 ноября 2017, 21:50
251

«Спартак» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов встретился со словенским «Марибором». Первый тайм прошел без голов, однако во втором обе команды сумели отличиться

Россияне остались на третьей позиции в группе и гарантировали себе плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа Е. 5-й тур

Спартак (Россия) – Марибор (Словения) – 1:1 (0:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Зе Луиш, 82; 1:1 – Мешанович, 90+2.

«Спартак»: Селихов, Петкович (Зобнин, 73), Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 63), Пашалич (Глушаков, 53), Луис Адриано, Промес, Зе Луиш.

«Марибор»: Ханданович, Вилер, Милец, Шулер, Биллонг, Врховец (Вршич, 46), Байде (Хотич, 68), Пихлер, Кабха, Бохар (Мешанович, 83), Таварес.

Предупреждения: Попов, 49; Адриано, 51; Кутепов, 62 – Врховец, 23.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Марибор
Комментарии (251)
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Tajik-za Zenit
1511290393
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ivanthebest
1511290727
Просто п..здец из раза в раз одно и то же. Ну неужели бл..ть в такой ситуации нельзя самим подержать мяч и подавить на половине поля соперника? Уже в 105 раз в этом сезоне происходит такая *****... Как до..бало... Серьёзно! Сколько можно упускать на ровнейшем месте очки. Просто на РОВНЕЙШЕМ! И нельзя сказать, что по делу... Какое-то фатальное невезение по всему сезону продолжается. В общем, ладно, поедем в ЛЕ, в плейоффе ЛЧ с такими концовками делать нечего.
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NIK32RUS
1511290760
А комментаторы в начале матча все говорили о том как спартак Краснодар 4-1 обыграл, а надо говорить о том что спартак 4 очка потерял с марибором. Вот уровень спартака.
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RedWhiteFans2
1511290876
Я не понимаю, что нужно говорить футболистам перед матчем, в перерыве чтобы так играть в футбол. Уроды. Задолбали. Негры гребанные которые набегались и встали. Комбаров дебил который возомнил из себя судью с поднятой рукой бросив играть. Зобнин нахер был не нужен в этой игре и тоже бросил игрока. А возглавляет эту банду недотренер - Каррера.
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cska-62
1511291080
«Спартак» с европейской весной! Пусть даже и в Лиге Европы. Удалось посмотреть только второй тайм. С момента, когда на 49 минуте «Марибор» с розыгрыша стандарта попал в штангу. Дальше я увидел невероятное! Такого количества технического брака и медлительности при принятии решений у игроков наших команд мне давно видеть не приходилось. Даже у аутсайдеров. Не грешили этим только вышедшие на замену во втором тайме Зобнин, Глушаков и Мельгарехо. Зобнин дважды с фланга делал выверенные передачи на Зе Луиша, а тот мазал. Лишь с передачи Мельгарехо он сумел открыть счёт. Но «Марибор» отыгрался. И центральные защитники, и Зобнин (к сожалению) были лишь зрителями, когда словенцы, как на тренировке, забивали ответный мяч. Если учитывать ужасающий технический брак «красно-белых» во втором тайме, то можно сказать, что ничья закономерна. Формально ещё есть шансы попасть в Лигу Чемпионов, но и плей-офф Лиги Европы весной – тоже неплохой результат. Тем более, что ни одной из наших команд в Лиге Чемпионов ничего не светит! Так, отметиться, да заработать деньжат. А вот в Лиге Европы можно побороться и за сам Кубок!
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BRO_football
1511291128
Где тот Спартак, который разгромил Севилью? А нету его! Старый-добрый Спартак вернулся с нелепыми ошибками в обороне и никакущим нападением!
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Антибиотик
1511292034
Часть болельщиков у нас реально конченные. Выигрывает команда- в ж@пу целуют, а если вдруг проиграла или ничья, то с г@вном смешают сразу же. Всем нашим командам удачи в еврокубках, не смотря на лай собак подзаборных.
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Стикс1905
1511292876
Спартак всегда играет через раз , лучше бы выиграли , а то нам от них достанется ))
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777+
1511296033
Смотрел футбол....))) Игра - "так себе"..((( Ждем, что скажет Рейнгольд...))) Про европейский уровень(((.....
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Федорыч-НН
1511296275
Ну, что, господа Рейнгольд и Бубнов. Как вам великая команда Спартак, что-то ваших восторженных комментариев не видно? Так и хочется сказать: мужики, засуньте в ж. языки. Засунули?
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