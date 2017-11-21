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УЕФА может отстранить «Милан» от еврокубков

21 ноября 2017, 11:06
15

«Милан» рискует досрочно выбыть из еврокубков из-за проблем с финансовым фэйр-плей. На прошедшей неделе руководители итальянского клуба посетили штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, где попытались разъяснить ситуацию.

В УЕФА не уверены в платежеспособности клуба после перехода под контроль китайских инвесторов. Ранее появилась информация, что владелец «Милана» Ли Йонхон, который в апреле 2017 года приобрел клуб у бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони за 860 миллионов долларов, подозревается в мошенничестве на своей родине.

Стоит отметить, что согласно предоставленным документам в УЕФА, все положительные прогнозы на финансовое благополучие «Милана» связаны с гарантированным выходом команды в групповой этап Лиги чемпионов. После 13-ти туров в текущем чемпионате Италии «россонери» занимают седьмую строчку в турнирной таблице.

В УЕФА рассматривают вариант наложения санкций на итальянский клуб. Речь идет о штрафе, а также возможности отстранения от участия в еврокубках. Напомним, что в текущем сезоне «Милан» выступает в Лиге Европы.

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Источник: Marca
Италия. Серия А Лига Европы Милан
Комментарии (15)
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23igkra
1511252413
Такой клуб загубили
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vick-north-west
1511253343
Надо чтобы владелец был из страны клуба. Или проживал там минимум 5 лет, как в Англии.
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кошмарик
1511256246
потеря потерь...
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dendiesel
1511257193
Милану не везёт в последнее время!!! такой клуб топовый, жалко терять!
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STAFOR13
1511258012
У Милана проблемы с финансовым фэйр-плей, жесть, Милан выигрывал ЛЧ, зарабатывал на всём, а ПСЖ был никем сначало скупил на огромную сумму, щас ещё больше потратил, а ФИФА к ним претензий не имеет, Зениту надо закупиться так же, Неймаров и тд пол команды на лярд взять, пускай потом ФИФА хоть слово скажет, когда она не трогает ПСЖ, нам то нужно догнать и перегнать Французкую лигу, нужно что бы всё было по честному, а не так что одна команда потратила 100 млн, а другая 10, и за 10 уже начинаются проблемы
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absent32
1511259517
Россонери уже натерпелись всякого говна за последние годы. это недоброжелательных чужеземцев надо отстранить от европейского футбола!!!
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la verdad
1511263722
Не жаль... Форца Интернационале!!!
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dok66
1511263958
Сильвио , пора вмешаться . Это же твой бренд .!
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Pourport
1511265399
Для этого,команде еще надо попасть в Евро-cup!XD
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XaXatyn
1511298377
Очень плохо все с Миланом, надеюсь что скоро кто то вмешается !
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