УЕФА может отстранить «Милан» от еврокубков

«Милан» рискует досрочно выбыть из еврокубков из-за проблем с финансовым фэйр-плей. На прошедшей неделе руководители итальянского клуба посетили штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, где попытались разъяснить ситуацию.

В УЕФА не уверены в платежеспособности клуба после перехода под контроль китайских инвесторов. Ранее появилась информация, что владелец «Милана» Ли Йонхон, который в апреле 2017 года приобрел клуб у бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони за 860 миллионов долларов, подозревается в мошенничестве на своей родине.

Стоит отметить, что согласно предоставленным документам в УЕФА, все положительные прогнозы на финансовое благополучие «Милана» связаны с гарантированным выходом команды в групповой этап Лиги чемпионов. После 13-ти туров в текущем чемпионате Италии «россонери» занимают седьмую строчку в турнирной таблице.

В УЕФА рассматривают вариант наложения санкций на итальянский клуб. Речь идет о штрафе, а также возможности отстранения от участия в еврокубках. Напомним, что в текущем сезоне «Милан» выступает в Лиге Европы.

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