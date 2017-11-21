Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Албин о стадионе «Санкт-Петербург»: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца»

Албин о стадионе «Санкт-Петербург»: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца»

21 ноября 2017, 10:05
23

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин считает, что власти совершили подвиг, достроив стадион на Крестовском острове.

«Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. История строительства стадиона насчитывает почти 12 лет. Отмечу, что с мая по декабрь 2016 года скорость производства работ увеличилась в пять раз. Изыскатели, проектировщики, подрядные организации совершили на этом объекте подвиг. Люди работали круглые сутки, потому что на кону была репутация города и страны.

Поразило отсутствие динамики. За год работы подрядной организации видимых улучшений не происходило. В начале 2016 года темпы производственных работ практически остановились. Отставание было больше чем на год, при этом работы тогда вообще остановили. Это был шок, потому что только закупка технологического оборудования на почти миллиард рублей не была произведена, включая иностранных поставщиков.

Когда я в январе-марте 2016 года приходил на стадион «Зенит-Арена», я был поражен – по справкам на объекте присутствует тысяча человек, по факту – их не было видно, хотя с учетом отставания их должно было быть в несколько раз больше», – рассказал чиновник в интервью телеканалу «Мир 24».

Стоит отметить, что сумма, затраченная на строительство стадиона, оценивается по самым скромным подсчетам в 40 миллиардов рублей.

«На 40 миллиардов построили такое?!» Как скандальный стадион «Крестовский» открылся для болельщиков

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
filosof sparty
1511249135
Циничный мужичок. Подвигом будет посадка всех, кто этот беспредел устроил и покровительствовал ему!!!
Ответить
Ali77
1511249557
Подвиг?)) Дайте мне 43 млрд и я подвиг совершу не хуже)))
Ответить
Федорыч-НН
1511250621
Непочатое поле деятельности для СК, прокуратуры и других силовиков. Просто ЦЕЛИНА. Бери и сажай, бери и сажай
Ответить
fanchik
1511251259
Чиновник Албин переживает что наступает ужасный конец и "пилить" больше нечего
Ответить
Zenmaster
1511251720
Вот вам рыночная экономика(госденьги)-- пи..дят не стесняясь !!! По неволе Сталина добрым словом вспомнишь -- и стройка в срок и нерадивым срок !!!
Ответить
hunta
1511256586
12 лет строили, теперь можно 12 лет чинуш сажать....
Ответить
paracetamol
1511261960
Иди на крышу бакланов пугать, деятель!
Ответить
dok66
1511262402
А что г-н Албин понимает под "ужасным концом" ? Неужели остров уйдет под воду ? !
Ответить
APchelov
1511264155
Кто его за язык тянет обсуждать эту тему??? ) Всё. Стадион стоит. Удобный, тёплый. Просто шикарный. Подтрибунка, как в театре, только без гардероба. Мест для курения, туалетов - до дури. Бесплатные автобусы туда-обратно. Всё удобно и красиво. Народ ходит. Что ещё надо?
Ответить
Ivan7107
1511271494
Он Слюняев, а не Албин, тот еще отросток недоединой россии
Ответить
Главные новости
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
1
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
3
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Все новости
Все новости
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
3
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
Вчера, 18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
Вчера, 18:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+