Албин о стадионе «Санкт-Петербург»: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин считает, что власти совершили подвиг, достроив стадион на Крестовском острове.

«Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. История строительства стадиона насчитывает почти 12 лет. Отмечу, что с мая по декабрь 2016 года скорость производства работ увеличилась в пять раз. Изыскатели, проектировщики, подрядные организации совершили на этом объекте подвиг. Люди работали круглые сутки, потому что на кону была репутация города и страны.

Поразило отсутствие динамики. За год работы подрядной организации видимых улучшений не происходило. В начале 2016 года темпы производственных работ практически остановились. Отставание было больше чем на год, при этом работы тогда вообще остановили. Это был шок, потому что только закупка технологического оборудования на почти миллиард рублей не была произведена, включая иностранных поставщиков.

Когда я в январе-марте 2016 года приходил на стадион «Зенит-Арена», я был поражен – по справкам на объекте присутствует тысяча человек, по факту – их не было видно, хотя с учетом отставания их должно было быть в несколько раз больше», – рассказал чиновник в интервью телеканалу «Мир 24».

Стоит отметить, что сумма, затраченная на строительство стадиона, оценивается по самым скромным подсчетам в 40 миллиардов рублей.

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