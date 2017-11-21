Зобнин: «Не ожидал, что против «Краснодара» выйду справа в защите»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» (4:1, 17-й тур РФПЛ). Российский хавбек оформил дебют сезона, выйдя на поле впервые после разрыва крестообразных связок в товарищеском матче против сборной Венгрии (3:0).

«Ощущения фантастические, вернулся на поле. Не думал, что выпустят на тайм, поскольку обещали меньше, но справился физически. Вначале немного переживал, потому что долго не был в такой атмосфере, тем более матч с серьезным соперником.

Никак не ожидал, что выйду справа в защите, но уже играл раньше на этой позиции. Нужно было все вспомнить, ведь довольно давно не играл, но справился. Все ребята, тренер, болельщики поздравили, и все прекрасно.

Не боялся ли столкновений? Не было таких мыслей. Если выходишь играть официальный матч, то таких мыслей быть не должно. Ты должен выкладываться на поле на сто процентов, не проигрывать единоборств, идти в стыки, не жалеть ни себя, ни соперника», – сказал 23-летний Зобнин в эфире программы «8-16».

Завтра команда Массимо Карреры примет «Марибор» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.