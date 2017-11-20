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  • Неймар: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Потом, может быть, женюсь»

Неймар: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Потом, может быть, женюсь»

20 ноября 2017, 22:19
15

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в интервью журналу Man About Town поделился планами на карьеру.

«Хочу выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ», затем – чемпионат мира. На данный момент это две мои главные мечты. После этого я, может быть, женюсь», – сказал 25-летний форвард.

Неймар пополнил состав парижан в августе, перейдя из «Барселоны» за 222 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету 11 голов и девять результативных передач в 13-ти встречах всех соревнований.

После 4-х туров групповой стадии Лиги чемпионов команда Унаи Эмери лидирует в квартете B. 22-го ноября «ПСЖ» примет «Селтик».

Сборная Бразилии вышла на ЧМ-2018 с первого места в отборочной группе Южной Америки. Жеребьевка группового раунда турнира состоится 1-го декабря в Москве.

Источник: Marca
Франция. Лига 1 Лига чемпионов Бразилия ПСЖ Неймар
Комментарии (15)
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insider_retro
1511205811
В соответствии с классикой советского кинематографа - первым делом самолёты, ну а девушки потом!!..))
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baden69
1511206911
Дааа, видимо парень так и не женится...
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DOCTOR PENALTY
1511209253
Женюсь, напьюсь и отдам все 11-метровые Кавани...
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Gerecht165
1511210633
Угу, после свадьбы у тебя жена будет зарплату отбирать - и что тогда? Чисто по привычке пустишь по миру весь европейский футбол?
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Snerg
1511211857
Тебе это не светит
Ответить
qwerty991
1511212614
Я бы сделал наоборот.
Ответить
Tostao
1511213714
Как говорили раньше:"Сопромат сдал - можешь женится!"
Ответить
VSt
1511214537
Последовательность ему надо поправить, а то всю жизнь в холостяках проходит.
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Отчаянный Пердун
1511247387
мяч ему в ноги.
Ответить
de bruyne
1511278894
Жалко всю жизнь холост проведет
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