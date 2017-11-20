Неймар: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Потом, может быть, женюсь»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в интервью журналу Man About Town поделился планами на карьеру.

«Хочу выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ», затем – чемпионат мира. На данный момент это две мои главные мечты. После этого я, может быть, женюсь», – сказал 25-летний форвард.

Неймар пополнил состав парижан в августе, перейдя из «Барселоны» за 222 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету 11 голов и девять результативных передач в 13-ти встречах всех соревнований.

После 4-х туров групповой стадии Лиги чемпионов команда Унаи Эмери лидирует в квартете B. 22-го ноября «ПСЖ» примет «Селтик».

Сборная Бразилии вышла на ЧМ-2018 с первого места в отборочной группе Южной Америки. Жеребьевка группового раунда турнира состоится 1-го декабря в Москве.