Источник: «Наполи» возобновил интерес к экс-нападающему ЦСКА Жо

В октябре «Бомбардир» писал о том, что форвард «Коринтианса» Жо может оказаться в «Наполи».

Согласно Globo, неаполитанский клуб вернулся к кандидатуре 30-летнего бразильца.

В текущем сезоне игрок забил 18 голов и отдал три результативные передачи в 38-ми матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,8 миллиона евро.

С 2006 по 2008 год Жо выступал за московский ЦСКА. В его составе он забил 30 голов в 58-ми встречах, стал чемпионом России и по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.