Бывший нападающий ЦСКА Жо может перейти в «Наполи»

Бывший нападающий ЦСКА Жо, ныне выступающий за «Коринтианс», может перейти в «Наполи». По информации Spazio Napoli, итальянский клуб намерен вдвое увеличить зарплату футболиста, которая составляет 300 тысяч евро.

Действующий контракт 30-летнего бразильца с командой истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне форвард забил 13 голов и отдал три результативные передачи в 24-х матчах чемпионата Бразилии.

За ЦСКА Жо выступал в период с 2006 по 2008 год.