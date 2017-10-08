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    Бывший нападающий ЦСКА Жо может перейти в «Наполи»

    Бывший нападающий ЦСКА Жо, ныне выступающий за «Коринтианс», может перейти в «Наполи». По информации Spazio Napoli, итальянский клуб намерен вдвое увеличить зарплату футболиста, которая составляет 300 тысяч евро.

    Действующий контракт 30-летнего бразильца с командой истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне форвард забил 13 голов и отдал три результативные передачи в 24-х матчах чемпионата Бразилии.

    За ЦСКА Жо выступал в период с 2006 по 2008 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2017 19:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 октября 2017, 10:39

      Жо молодец не завязал играть, старается не как Карвальо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 9 октября 2017, 06:09

      А может и не неперейти,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 19:50

      Очень подходящий момент вернуться в ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 22:05

      Прихватив еще с собой Вагнера.

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY > Kulimen 8 октября 2017, 22:48

      Очень хороший вариант !

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 00:21

      если только в аренду)))))))))))

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