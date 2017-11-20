Каррера: «Пусть Джикия докажет, что заслужил новый контракт со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал новость о подписании московским клубом нового контракта с защитником Георгием Джикией.

Сегодня красно-белые объявили о продлении соглашения с 23-летним игроком до лета 2022 года.

«Надо у Джикии спрашивать, как новый контракт на него повлияет. Думаю, он этим доволен и будет выполнять свою работу еще лучше. Он должен доказать, что этого контракта заслуживает», – сказал Каррера.

Джикия перебрался в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года за 2,35 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 22 поединка, записав на свой счет один мяч и три голевые передачи.