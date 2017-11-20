Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера: «Пусть Джикия докажет, что заслужил новый контракт со «Спартаком»

Каррера: «Пусть Джикия докажет, что заслужил новый контракт со «Спартаком»

20 ноября 2017, 14:03
15

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал новость о подписании московским клубом нового контракта с защитником Георгием Джикией.

Сегодня красно-белые объявили о продлении соглашения с 23-летним игроком до лета 2022 года.

«Надо у Джикии спрашивать, как новый контракт на него повлияет. Думаю, он этим доволен и будет выполнять свою работу еще лучше. Он должен доказать, что этого контракта заслуживает», – сказал Каррера.

Джикия перебрался в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года за 2,35 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 22 поединка, записав на свой счет один мяч и три голевые передачи.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Каррера Массимо
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1511176900
Я верю в Джикию,все у него будет тип топ.
Ответить
Шумаххер
1511177973
Докажет
Ответить
STAFOR13
1511178305
главное что бы не испортился, ЦЗ для сборной вообще нормальных не останется, удачи Георгию, ему ещё есть куда расти.
Ответить
VVM1964
1511178492
ПОКА ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ , А ТАМ ПОСМОТРИМ .
Ответить
Max Bobr
1511180105
Мне кажется, что уже все доказал. Годен.
Ответить
momwig_
1511180200
Немного не понимаю этой фактически истерии вокруг Джикии. Ну, да - нормально играет для парня, выскочившего из Амкара да сразу в Спартак, при том что до этого нигде не блистал. Но... позиционные ошибки у него в каждой игре, результативные уже тоже были. Один в один он тоже не непроходимый. Спартак достаточно много пропускает в этом сезоне, казалось бы - с чего петь дифирамбы центральному защитнику?.. Ну и ему везет - Таски форму набрал, вот кто действительно лучший в нашей обороне. Джикии ещё упираться и упираться.
Ответить
dok66
1511181462
23 года , конечно может "зазвездить" . Но почему то верится , что это не про него .
Ответить
frizom
1511182172
Джикия уже многое всем доказал, уверен новый контракт его не изменит.
Ответить
hevbn 28
1511182191
По идее все стороны должны быть рады.
Ответить
OfaZavr
1511190914
я думаю он продолжит также хорошо работать и новый контракт придаст еще больше уверенности и сил.
Ответить
Главные новости
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
1
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
3
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Все новости
Все новости
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
3
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
Вчера, 18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
Вчера, 18:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+