Де Брюйне: «Гвардиола дал игрокам «Манчестер Сити» уверенность, что они могут победить кого угодно»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне после победы над «Лестером» (2:0) в поединке 12-го тура АПЛ поделился мнением об игре команды. Бельгиец подчеркнул, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола вселил в футболистов уверенность, что они могут победить кого угодно.

«Гвардиола дал нам уверенность, что мы можем победить любого соперника. В прошлом году у нас были матчи, в которых «Сити» мог бы действовать лучше, но мы не были достаточно хладнокровными.

В нынешнем году, даже сегодня, мы могли быть более хладнокровными. Сейчас команда забивает больше и, думаю, это основное отличие от прошлого года.

Я не говорю лишь о себе. Речь идет о том, как действует команда, и о том, что подобная игра облегчает мне работу. Очевидно, что это такой футбол подходит для меня, как для индивидуальности. Но я также полагаю, что нынешняя игра команды облегчает жизнь каждому футболисту «Манчестер Сити», – сказа Де Брюйне.

После 12-ти туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в своем активе 34 очка и опережая ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед» на восемь баллов.