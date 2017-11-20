Дементьев: «Манчини никогда не был тренером топ-уровня»

Футбольный телекомментатор Кирилл Дементьев поделился своим мнением на тему организации работы в «Зените». По его словам, руководство клуба идет по классическому пути, приглашая тренера с громким именем, не изучая его тренерской манеры и особенности.

После 17-ти туров «Зенит» идет на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на три балла.

– Кто главный фаворит чемпионата, учитывая нынешнее турнирное положение команд?

– Для меня «Зенит» остается претендентом номером один по глубине состава, по потенциалу, который заложен. Я с огромной симпатией отношусь к Илье Геркусу и его команде в «Локомотиве», которая великолепную работу проводит по изменению структуры клуба. Но все-таки, если говорить о составе, потенциале, то у «Зенита» возможностей больше, чем у «Локомотива» и чем у ЦСКА. На самом деле, если говорить об обойме, то лишь «Спартак» мог бы конкурировать с «Зенитом». Но у красно-белых свои проблемы, связанные с участием в Лиге чемпионов, на которое уходит много моральных и психологических сил. Пока я склонен думать, что «Зенит» – фаворит. Хотя, ситуация меняется. Если я увижу, что Манчини поплыл и не может найти причины неудач, то изменю свое мнение.

– Давайте поговорим об аргентинских легионерах «Зенита», как они изменили команду? Летом казалось, что равных команде Манчини в чемпионате нет, а теперь мы видим упорную борьбу за статус лидера РФПЛ.

– Мне кажется, что все эти аргентинцы – футболисты еще не полностью готовые, это еще не топ-уровень, не Халк и не Витсель, которые приходили уже в статусе звезд. Аргентинцы «Зенита» – это футболисты, которым надо работать. Поначалу, мне кажется, был просто эффект новизны: от появления новых игроков, от нового тренера – это почти всегда работает. Тем более, Луческу не пользовался большой популярностью в коллективе, человек он тяжелый. Манчини, наверное, раскрепостил команду. Но сейчас уже на первый план выходит организация, работа. Может, команда посчитала, что и так все хорошо: выигрываем, проблем нет, так бывает. Посмотрите на дортмундскую «Боруссию»: пришел новый тренер, поначалу шли победы с крупным счетом, а сейчас поражение за поражением. Так что ситуация в «Зените» не уникальная. Сейчас от всех, от игроков, тренера, руководства зависит, как быстро этот кризис будет преодолен. Конечно, нельзя не сказать о трагической смерти Константина Сарсании. Понятно, что она никак не могла не сказаться.

– Хорошо знакомый вам Василий Уткин уже сказал, что Манчини – не тренер вовсе. В Петербурге такие комментарии читают и обсуждают…

– (Смеется) Мне Манчини никогда не казался тренером топ-уровня. Он всегда очень хорошо умел находить работу. То есть видимо он неплохо взаимодействует с руководством, то есть он адекватен. Он не капризничает, не ставит завышенных целей, требований. Как тренер он достаточно комфортен для руководства клубов. И ведь он работал в самых разных странах. Это его сильное качество. Но с точки зрения его профессиональных свойств…Мне он никогда не казался тренером для решения топ-задач. Он может выигрывать с определенным уровнем исполнителей, как это было в «Манчестер Сити». Когда приходит под новые финансовые возможности. Это касается и «Интера». Но давайте вспомним, что когда миланский клуб доминировал (в первое пришествие Манчини), это как раз было время кризиса «Ювентуса», когда туринцев отправляли в Серию В, когда был скандал. Я не уверен, что тот «Интер» справился бы с настоящим «Ювентусом». Поэтому приглашение Манчини в «Зенит» я не то чтобы воспринял со скепсисом, мне просто кажется, что можно было найти более дешевого и более интересного специалиста. К примеру, Спаллетти мне всегда виделся тренером более авторским что ли.

– Так кого тогда надо было брать?

– Знаете, если бы я точно знал, то, конечно, предложил бы свои услуги Сергею Фурсенко. Но можно было бы поискать более молодого тренера, например, в Германии. Там есть специалисты – сейчас, например, Томас Тухель свободен. Хотя, у него есть проблемы с характером, но тренер он интересный. Мне кажется, что в «Зените» просто пошли по более классическому пути, но ведь с Луческу уже «попали» один раз. С Виллаш-Боашем тоже больше ориентировались на имя, а не на изучение его тренерской манеры и особенностей. «Зенит» часто становится жертвой того, что ищет публичную и известную фигуру. Там не пытаются копать глубже.