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Быстров: «Как Аршавин может помешать «Зениту»? Только усилит!»

20 ноября 2017, 06:32
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Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров считает, что «Зениту» по силам выигрывать не только чемпионат России в текущем сезоне, но и Лигу Европы.

Напомним, что команда из Санкт-Петербурга после 17-ти туров идет на второй позиции в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на три очка.

– Какого вы мнения о нынешнем «Зените»?

– Команда в стадии строительства, хотя очень сильная. Слышал разговоры о том, что сине-бело-голубые не до конца укрепились. Однако, если «Зенит» не укрепился, то что тогда говорить об остальных командах, которые никогда в жизни этого не делали. Там каждый игрок хорошего уровня.

– Не удивляет, что в команде очень мало питерских игроков?

– А чего удивляться, если их негде взять. Была бы возможность – взяли. Зато много аргентинцев. Впрочем, поживем – увидим. Если команда на будущий год будет играть в Лиге чемпионов, может это себя и оправдает.

– Станет ли «Зенит» в нынешнем сезоне чемпионом?

– Такая задача, насколько мне известно, в начале сезона была поставлена. Думаю, сейчас ничего не изменилось.

– Ходят слухи, что в зимний перерыв в команду может вернуться Андрей Аршавин. Он не помешает «Зениту»?

– Как он может помешать? Только усилит!

– Лигу Европы «Зенит» сможет выиграть?

– Сине-бело-голубых усиливали не под чемпионат России, поэтому они обязаны далеко проходить в этом турнире, в котором, правда, есть много команд хорошего уровня. «Арсенал», например. Однако «Зенит» точно не хуже остальных и ему по силам выиграть Лигу Европы. Впрочем, посмотрим еще, кто выйдет в этот турнир из Лиги чемпионов.

– В чемпионате «Зенит» стали догонять многие команды, а «Локомотив» уже обогнал…

– Раз догоняют и опережают, значит, это сильные конкуренты. Сейчас никто никому не будет дарить очки. Нужно бороться и показывать хорошую игру, чтобы их заработать. «Спартак» много растерял на старте, сейчас подтянулся и, если пройдет отрезок без потерь, то все возможно. Видимо, одним из ключевых на данном этапе станет матч между «Зенитом» и красно-белыми в следующем туре.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Тосно Зенит Аршавин Андрей Быстров Владимир
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