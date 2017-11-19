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РФПЛ. «Зенит» одержал первую за два месяца победу, разгромив «Тосно»

19 ноября 2017, 20:51
38

В матче 17 тура РФПЛ санкт-петербургский «Зенит» принимал новичка турнира. Сине-бело-голубые сумели разгромить соперника. Все пять голов забили разные футболисты хозяев.

Победа стала для «Зенита» первой в рамках турнира с сентября. Матчу предшествовала церемония чествования чемпионов России 2007 года.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Тосно (Ленинградская область) – 5:0 (1:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Паредес, 20 (с пенальти); 2:0 – Кузяев, 52; 3:0 – Иванович, 64; 4:0 – Кокорин, 70; 5:0 – Дзюба, 87.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов (Жирков, 73), Кузяев, Паредес, Краневиттер (Ерохин, 77), Ригони (Дзюба, 68), Кокорин.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Нуну Роша (Быстров, 54), Карницкий (Казаев, 46), Полетанович, Заболотный, Марков (Труйич, 71).

Предупреждения: Смольников, 1 – Роша, 39; Заболотный, 88.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Тосно
Комментарии (38)
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acer2003
1511113991
Отличный второй тайм Зенита!!! Особо порадовали Кузяев и Кокорин! Ну и Дзюбиньо забил ))
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Italian_93
1511114258
Бревно забило жди апокалипсиса, и уже до начала матча известно было, что бомжевик 3 очка возьмет
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GoldPlayFIFARus9
1511114403
Хорошо что выиграли,но честно говоря,до того как был назначен пенальти,у нас ничего не получалось(как и в прошлых играх).Повезло с ним,иначе всё могло закончится какими-нибудь унылыми нулями
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vitvik
1511114624
Лишь бы Вардар не наклал нашему суперклубу...
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Zenit_72
1511115134
Как раздухарились то. 27го будет не игра а битва. Жду с нетерпением!
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_Marqella_
1511115186
Отличная игра Зенит с победой !!!!!
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paracetamol
1511115327
Наш ответ Чемберлену!
Ответить
paracetamol
1511118112
Держись спрдячок, шутки кончились.
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x-x-x-x-x
1511119579
фарм клуб помог)))
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somn
1511159370
Отвратительно играет Зенит! А вина тренерского состава. Если так будем играть со Спартаком, то уже они нам пять насуют.
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