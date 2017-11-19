РФПЛ. «Зенит» одержал первую за два месяца победу, разгромив «Тосно»

В матче 17 тура РФПЛ санкт-петербургский «Зенит» принимал новичка турнира. Сине-бело-голубые сумели разгромить соперника. Все пять голов забили разные футболисты хозяев.

Победа стала для «Зенита» первой в рамках турнира с сентября. Матчу предшествовала церемония чествования чемпионов России 2007 года.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Тосно (Ленинградская область) – 5:0 (1:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Паредес, 20 (с пенальти); 2:0 – Кузяев, 52; 3:0 – Иванович, 64; 4:0 – Кокорин, 70; 5:0 – Дзюба, 87.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов (Жирков, 73), Кузяев, Паредес, Краневиттер (Ерохин, 77), Ригони (Дзюба, 68), Кокорин.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Нуну Роша (Быстров, 54), Карницкий (Казаев, 46), Полетанович, Заболотный, Марков (Труйич, 71).

Предупреждения: Смольников, 1 – Роша, 39; Заболотный, 88.

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