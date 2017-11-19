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Каррера назвал Промеса спартаковским Роналду

19 ноября 2017, 19:08
8

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера сравнил своего полузащитника Квинси Промеса с атакующим игроком мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Кто русский Криштиану Роналду? Трудно сказать. Сейчас трудно найти русского Роналду, но есть хорошие игроки. Кого-то из «Спартака» трудно сравнивать с ним.

Думаю, что Роналду — это особый игрок, тогда можно назвать Промеса. Он играет на позиции Роналду. Если кто-то хочет повторить успех Криштиану, то должен очень много работать», – сказал итальянец Forbes.

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года (99 игр в РФПЛ, 51 гол).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Реал Роналду Криштиану Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (8)
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VVM1964
1511109613
ПРОМЕС - КРАСАВЕЦ , ОСНОВНОЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА ИГРОКА ГОДА РОССИИ .
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Челнинец
1511110211
+28 голевых)
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Сержтир
1511111050
Если учесть игроков российского чемпионата то да можно согласится но всё-таки каждый игрок высокого класса всегда будет отличатся и иметь свой стиль игры.
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vitvik
1511111157
Каррера озвучил совсем не то, о чём гласит заголовок. В заголовке должно быть написано: Почти в каждой команде найдётся 1 -2 русских Криштиану Роналду и только в Спартаке их три. А, Каррера сказал,что трудно найти русского Роналду.
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DOCTOR PENALTY
1511112392
Шикарный аванс для Промеса.
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Спартач_навсегда
1511113087
Для Антохи- это отличный стимул играть еще лучше
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maygli
1511124402
Промес по своему хорош и по своему индивидуален. Так же по своему индивидуальны Роналду, Неймар, Месси, Ибрагимович. По-моему не стоит их сравнивать, они хороши по своему.
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OfaZavr
1511162095
хорошо когда у клуба есть свой Роналду.
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