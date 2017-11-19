Каррера назвал Промеса спартаковским Роналду

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера сравнил своего полузащитника Квинси Промеса с атакующим игроком мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Кто русский Криштиану Роналду? Трудно сказать. Сейчас трудно найти русского Роналду, но есть хорошие игроки. Кого-то из «Спартака» трудно сравнивать с ним.

Думаю, что Роналду — это особый игрок, тогда можно назвать Промеса. Он играет на позиции Роналду. Если кто-то хочет повторить успех Криштиану, то должен очень много работать», – сказал итальянец Forbes.

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года (99 игр в РФПЛ, 51 гол).