Покеттино: «Арсенал» забил из офсайда»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал поражение от «Арсенала» в матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Я очень расстроен тем, как мы пропустили голы. Проблемы очевидны, но их трудно объяснить, когда мы проигрываем в таком стиле.

Фола не было, «Арсенал» забил из офсайда. Судья совершил огромную ошибку. Мы играли лучше до того, как пропустили первый мяч», – сказал аргентинец.

«Шпоры» временно сохранили третью строчку в турнирной таблице. В случае победы «Челси» над «Вест Бромвичем» (3:0, 55-я минута), команда опустится на четвертое место.