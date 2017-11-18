Агент Феллаини предложил услуги игрока «Ювентусу», туринцы ответили отказом

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллаини провел переговоры с «Ювентусом» на предмет перехода бельгийца в туринский клуб, однако получил отказ. В настоящее время «старая синьора» имеет другие трансферные приоритеты, такие как хавбек «Ливерпуля» Эмре Джан и Леон Горецка из «Шальке».

Отметим, что у всех троих игроков контракты со своими клубами истекают летом 2018 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Феллаини провел девять матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.