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  • Орлов: «Лапочкин в матче «Спартака» не поставил пенальти. Лавров сразу позвонил Мутко и говорит: «Такие судьи нам не нужны»

Орлов: «Лапочкин в матче «Спартака» не поставил пенальти. Лавров сразу позвонил Мутко и говорит: «Такие судьи нам не нужны»

18 ноября 2017, 01:50
62

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о давлении, которое испытают его коллеги и судьи. Орлов вспомнил случай с работой арбитра Сергея Лапочкина на одном из матчей «Спартака».

«На протяжении семи лет я комментировал матчи «Зенита», но сейчас реже. Бывает, что команда проигрывает 0:3, что делать комментатору? Нужно научиться работать в этих моментах.

Однажды Сергей Лапочкин в матче «Спартака» не поставил пенальти, Сергей Лавров [министр иностранных дел России и болельщик московского клуба] сразу позвонил Мутко и говорит: «Что вы творите, такие судьи нам не нужны».

Растерялся Николай Левников, глава судейской комиссии, идут комментарии в газетах. Затем один из судей в интервью сказал, что ответственность не на главном арбитре, а на его помощнике. Но сделали виноватым Лапочкина. В ответ он сказал, что больше не будет судить. В итоге уговорили.

Видите, под каким давлением находятся и судьи, и комментаторы», – сказал Орлов.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Орлов Геннадий Лапочкин Сергей
Комментарии (62)
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Eddyson
1510961322
"Видите, под каким давлением находятся и судьи, и комментаторы..." ----------------------------- Тут виден только бред старого обиженного Геннадия.
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Полная Канистра
1510966469
//ОДНАЖДЫ//- вот откуда тебе знать про то что Лавров там звонил не ужели орлов вхож в правительственные связи Поменьше чушь неси
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Axe111
1510982444
****ый спартак, как он зае*ал
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alex1004
1510984827
"Бывает, что команда проигрывает 0:3, что делать комментатору? Нужно научиться работать в этих моментах." Нужно научиться вообще не комментировать игры команды за которую откровенно топишь, вот и все Гена...
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SPACE TRUCKIN
1510987389
откуда орлов всё знает?лапочкин пожаловался или Лавров?смешно...
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nik55
1510987527
словесный понос от Орлова
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Krics
1510989437
Лавров звонил с личного телефона ОрлУШИ . Старый Маразматик расскажи о влияние "Озера" на РФПЛ и кто приказал Милеру стать спонсором Зенита. "...слухи ходят по домам, а беззубые..." мудозвоны "... их разносят по умам."
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Тraumtanzеr
1510989967
А маразм то крепчает!
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Шефф28
1510991808
Смотри как бы он не позвонил и сказал,что такие комментаторы нам не нужны
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OfaZavr
1510992443
про свой Зенит скажи лучше как они любят на судей влиять а лишь бы Спартак задеть значит день не зря прожил.
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