Орлов: «Лапочкин в матче «Спартака» не поставил пенальти. Лавров сразу позвонил Мутко и говорит: «Такие судьи нам не нужны»

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о давлении, которое испытают его коллеги и судьи. Орлов вспомнил случай с работой арбитра Сергея Лапочкина на одном из матчей «Спартака».

«На протяжении семи лет я комментировал матчи «Зенита», но сейчас реже. Бывает, что команда проигрывает 0:3, что делать комментатору? Нужно научиться работать в этих моментах.

Однажды Сергей Лапочкин в матче «Спартака» не поставил пенальти, Сергей Лавров [министр иностранных дел России и болельщик московского клуба] сразу позвонил Мутко и говорит: «Что вы творите, такие судьи нам не нужны».

Растерялся Николай Левников, глава судейской комиссии, идут комментарии в газетах. Затем один из судей в интервью сказал, что ответственность не на главном арбитре, а на его помощнике. Но сделали виноватым Лапочкина. В ответ он сказал, что больше не будет судить. В итоге уговорили.

Видите, под каким давлением находятся и судьи, и комментаторы», – сказал Орлов.