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  • Кучаев считает, что Вернблум случайно ударил локтем Алексея Миранчука

Кучаев считает, что Вернблум случайно ударил локтем Алексея Миранчука

18 ноября 2017, 01:36
10

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев выразил сомнение в том, что игрок армейцев Понтус Вернблум намерено ударил локтем хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука в матче 16-го тура чемпионата России.

– После матча с «Локо» большая волна критики обрушилась на Вернблума за его удар локтем Алексея Миранчука.

– С трибуны не было видно откровенного удара локтем. Тем более, Понтус вроде чисто отбирал мяч. А если удар все-таки был, то не думаю, что швед делал это намеренно.

– Действительно ли у Вернблума такой жесткий характер, как говорят?

– Скорее, требовательный. Много подсказывает и «пихает» молодым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Вернблум Понтус Миранчук Алексей Кучаев Константин
Комментарии (10)
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stream15
1510959124
А как еще?
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XaXatyn
1510963585
Другого и не может быть .Именно так . Он частенько случайно задевает
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sergan113
1510982044
А еще он случайно на судей орет и слюной брызжет.
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vovan55
1510985262
настоящий мужик, да и сам не канючит, когда ему привозят... игровой эпизод...
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avera
1510988828
Случайно за верховой мяч, а сбоку преднамеренно.
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paracetamol
1510989111
С трибуны не было видно, а при многочисленных повторах - очень даже!
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Etiainen
1511002954
пихает куда только можно
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O-Z
1511007573
Конеш твой же одноклубник ты за него, к тому же скажешь специально ударил тоже отхватишь в раздевалке.
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