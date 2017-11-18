Кучаев считает, что Вернблум случайно ударил локтем Алексея Миранчука

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев выразил сомнение в том, что игрок армейцев Понтус Вернблум намерено ударил локтем хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука в матче 16-го тура чемпионата России.

– После матча с «Локо» большая волна критики обрушилась на Вернблума за его удар локтем Алексея Миранчука.

– С трибуны не было видно откровенного удара локтем. Тем более, Понтус вроде чисто отбирал мяч. А если удар все-таки был, то не думаю, что швед делал это намеренно.

– Действительно ли у Вернблума такой жесткий характер, как говорят?

– Скорее, требовательный. Много подсказывает и «пихает» молодым.