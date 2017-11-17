Газзаев: «Браво» сборной России пока кричать рано»

Бывший главный тренер ЦСКА, депутат ГД РФ Валерий Газзаев рассказал о разнице, которую он увидел в игре сборной России против команд Аргентины и Испании. Он отметил уверенность российских футболистов во второй встрече.

Напомним, что товарищеский матч сборных России и Аргентины закончился со счетом 0:1, а со командой Испании россияне сыграли вничью – 3:3.

– После этого матча можно воскликнуть: «Браво, сборная России!»?

– «Браво» пока кричать, наверное, рано. Но большая разница между игрой с испанцами и матчем против аргентинцев, конечно, очевидна. Самое главное – я не увидел никакого страха в действиях наших футболистов. Вообще никакого! Складывалось впечатление, что встречались две равные по силе команды. Бросалась в глаза уверенность наших ребят.

– Изменения в стартовом составе оправдали себя?

– Конечно! Юра Жирков сыграл просто блестяще! Показал, что его рано списывать со счетов. Смольников был очень активен на своем фланге. Считаю, что эти ребята выглядели предпочтительнее и активнее поддерживали атаку по сравнению с Раушем и Мариу Фернандесом в матче с Аргентиной.

– Что скажете об игре Дзагоева и Алексея Миранчука?

– И Алан, и Алексей привнесли серьезный креатив в атакующие действия. При том что Дзагоев пока находится не в оптимальном состоянии после травмы – хотя его мастерство не вызывает сомнений. Они не только активно атаковали, но и эффективно применяли прессинг. Вот этого мы практически не увидели в матче с аргентинцами. А против испанцев был и прессинг, и коллективный отбор. Физически команду хватило на все 90 минут. И эта сборная заслуживает похвалы. Вот так и нужно играть на чемпионате мира, никого не боясь – смело!

– Ничья – закономерный результат?

– На мой взгляд, сборная России больше заслуживала победы, чем испанцы.

– Если бы не судья?

– Первый пенальти – просто надуманный. Второй – скорее был, чем не был. А так, в целом наша сборная показала качественный футбол. Именно такой игры мы ждем от ребят на предстоящем турнире. И как я уже сказал, мы перестали бояться великих! Посмотрите на единоборства, прессинг – никто не спасовал перед испанцами.

– Что тогда не понравилось?

– Оборона оставляет желать лучшего. Лунев проявил себя очень неплохо и показал, что у нас два хороших вратаря – он и Акинфеев. Желаю Андрею скорейшего выздоровления после травмы. Но, чтобы на что-то серьезное рассчитывать на домашнем чемпионате мира, нам крайне необходимо укрепить защиту.

– Вновь призываете вернуть Березуцких и Игнашевича?

– Определение состава – прерогатива главного тренера. Но я уже не раз говорил, что Игнашевич и братья способны принести пользу нашей национальной команде. Их опыт должен пригодиться сборной. Домашний чемпионат мира может стать достойным завершением их великолепной, блестящей карьеры. Это же предел мечтаний любого спортсмена.