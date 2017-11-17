Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Газзаев: «Браво» сборной России пока кричать рано»

17 ноября 2017, 07:04
3

Бывший главный тренер ЦСКА, депутат ГД РФ Валерий Газзаев рассказал о разнице, которую он увидел в игре сборной России против команд Аргентины и Испании. Он отметил уверенность российских футболистов во второй встрече.

Напомним, что товарищеский матч сборных России и Аргентины закончился со счетом 0:1, а со командой Испании россияне сыграли вничью – 3:3.

– После этого матча можно воскликнуть: «Браво, сборная России!»?

– «Браво» пока кричать, наверное, рано. Но большая разница между игрой с испанцами и матчем против аргентинцев, конечно, очевидна. Самое главное – я не увидел никакого страха в действиях наших футболистов. Вообще никакого! Складывалось впечатление, что встречались две равные по силе команды. Бросалась в глаза уверенность наших ребят.

– Изменения в стартовом составе оправдали себя?

– Конечно! Юра Жирков сыграл просто блестяще! Показал, что его рано списывать со счетов. Смольников был очень активен на своем фланге. Считаю, что эти ребята выглядели предпочтительнее и активнее поддерживали атаку по сравнению с Раушем и Мариу Фернандесом в матче с Аргентиной.

– Что скажете об игре Дзагоева и Алексея Миранчука?

– И Алан, и Алексей привнесли серьезный креатив в атакующие действия. При том что Дзагоев пока находится не в оптимальном состоянии после травмы – хотя его мастерство не вызывает сомнений. Они не только активно атаковали, но и эффективно применяли прессинг. Вот этого мы практически не увидели в матче с аргентинцами. А против испанцев был и прессинг, и коллективный отбор. Физически команду хватило на все 90 минут. И эта сборная заслуживает похвалы. Вот так и нужно играть на чемпионате мира, никого не боясь – смело!

– Ничья – закономерный результат?

– На мой взгляд, сборная России больше заслуживала победы, чем испанцы.

– Если бы не судья?

– Первый пенальти – просто надуманный. Второй – скорее был, чем не был. А так, в целом наша сборная показала качественный футбол. Именно такой игры мы ждем от ребят на предстоящем турнире. И как я уже сказал, мы перестали бояться великих! Посмотрите на единоборства, прессинг – никто не спасовал перед испанцами.

– Что тогда не понравилось?

– Оборона оставляет желать лучшего. Лунев проявил себя очень неплохо и показал, что у нас два хороших вратаря – он и Акинфеев. Желаю Андрею скорейшего выздоровления после травмы. Но, чтобы на что-то серьезное рассчитывать на домашнем чемпионате мира, нам крайне необходимо укрепить защиту.

– Вновь призываете вернуть Березуцких и Игнашевича?

– Определение состава – прерогатива главного тренера. Но я уже не раз говорил, что Игнашевич и братья способны принести пользу нашей национальной команде. Их опыт должен пригодиться сборной. Домашний чемпионат мира может стать достойным завершением их великолепной, блестящей карьеры. Это же предел мечтаний любого спортсмена.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Испания Аргентина Газзаев Валерий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1510897643
Когода-то наша сборная была чемпионом по товарищеским играм, но даже тогда "браво" не кричали. Сейчас однозначно незачто.
Ответить
nemolod
1510901055
В одном соглашусь,что без наличия опытных футболистов будет невозможно на равных играть против сильнейших сборных!
Ответить
Diesel133
1510910134
по Жиркову согласен! Беру обратно свои слова о его присутсвии в сборной! как такого игрока можно мариновать на лавке?
Ответить
Главные новости
Назван новый капитан «Барселоны»
23:58
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
23:26
2
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
22:16
3
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
1
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+