Утверждено проведение Лиги наций КОНКАКАФ

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Виктор Монтальян объявил о том, что Лига наций КОНКАКАФ пройдет в сентябре 2018 года. В турнире примет участие 41 член Конфедерации.

Формат турнира предусматривает три дивизиона, в которые команды попадут в соответствии со своим рейтингом. В турнире предусмотрена система повышения и понижения в ранге.

Лига наций КОНКАКАФ будет похожа на одноименный европейский турнир, который так же стартует в сентябре 2018 года.