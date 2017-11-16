Собянин — о «Лужниках»: «Сам стадион показал себя неплохо, а организаторам матча надо сделать выводы»

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о ситуации после товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1), когда болельщики не могли пройти к остановкам общественного транспорта.

«Сам выход со стадиона во время матча затянулся, и сама погода создавала некомфортную ситуацию. Организаторам нужно сделать выводы и перераспределить потоки, а самое главное — предупреждать болельщиков, что нет одномоментного выхода со стадиона. Невозможно 80 тысяч человек сразу загрузить в автобусы.

Сами «Лужники» показали себя неплохо. Никаких технических сбоев не было, все прошло достаточно хорошо, хотя стадион впервые собрал такое количество болельщиков», — сказал Собянин.

Ранее генподрядчик стадиона сообщил, что установит дополнительные указатели в «Лужниках».