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  • Собянин — о «Лужниках»: «Сам стадион показал себя неплохо, а организаторам матча надо сделать выводы»

Собянин — о «Лужниках»: «Сам стадион показал себя неплохо, а организаторам матча надо сделать выводы»

16 ноября 2017, 21:45
8

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о ситуации после товарищеского матча РоссияАргентина (0:1), когда болельщики не могли пройти к остановкам общественного транспорта.

«Сам выход со стадиона во время матча затянулся, и сама погода создавала некомфортную ситуацию. Организаторам нужно сделать выводы и перераспределить потоки, а самое главное — предупреждать болельщиков, что нет одномоментного выхода со стадиона. Невозможно 80 тысяч человек сразу загрузить в автобусы.

Сами «Лужники» показали себя неплохо. Никаких технических сбоев не было, все прошло достаточно хорошо, хотя стадион впервые собрал такое количество болельщиков», — сказал Собянин.

Ранее генподрядчик стадиона сообщил, что установит дополнительные указатели в «Лужниках».

Источник: ТАСС
Россия Россия Аргентина
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1510858074
Сергей Семёнович! Чтобы организаторы матча сделали выводы, сделайте им ВВОДЫ.
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GoLenaStop
1510859451
Надо применить метод "от обратного". Необходимо равномерно разместить на трибунах всех ответственных лиц, с семьями, с детьми...Организаторов и депутатов посадить в угловые секторы. Силовыми структурами заполнить, как обычно, пустоту... А команды и болельщики проводят их потом со стадиона... Хи.
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Красногорск_Фан
1510860096
Не ездит Собянин в метро и автобусах. У него все хорошо
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Александр52
1510861217
Рейтинг: +178 Александр52 только чтоПожаловаться Ответ ни о чём, отписка не по делу. Надо решить: 1. Разблокировать на вход после матчей станцию метро " Воробьёвы горы". Или вы боитесь что метро-мост обрушится? 2. Разблокировать ближний к стадиону вход в метро "Сопртивная", а не гнать народ к дальнему. 3. Железная дорога должна заработать наконец и в оба конца и подавать к станцции увеличенное количество поездов. Думаю после того как стадион заполнится и матч начнётся диспетчера в состоянии подать в РЖД сводку сколько вагонов требуется. Это относится и к метро. Живём то во времена сплошной телефонизации. 4. Сделать освещение (нормальное) всей зоны примыкания за пределами стадиона, чтобы люди в ночное время видели что у них под ногами в момент когда они покидают стадион. 5. Убрать любые оцепления и всех ментов с территории стадиона и сделать выходы со стадиона свободными в любую сторону, в том числе и на набережную. Думаю что часть людей после матча с удовольствием погуляют вдоль Москвы- реки или по красивым аллеям стадиона и не будет рваться в толпе к метро. 6. Категорически запретить использовать конную милицию в оцеплениях - это отрыжки былых старых устрашений, от коней впечатление отвратное. 7. Задействовать московский автобусный парк для вывоза болельщиков со стадиона. 8. Включить мозги и создать на стадионе современную диспетчерскую службу. 9.Запретить любые виды оцеплений.
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uyvaslov
1510863587
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://sem.chat/kachok
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