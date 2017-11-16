Генподрядчик «Лужников»: «Увеличим количество указателей на стадионе в полтора раза»

Директор по проектированию объектов гражданского строительства «Мосинжпроекта» (генподрядчика реконструкции «Лужников») Галина Гордюшина, рассказала о том, что на стадионе разместят дополнительные указатели.

«Сегодня я лично два часа работала на стадионе с комиссией, и мы приняли решение увеличить количество указателей в полтора раза.

Мы зафиксировали все недостатки по навигации, и есть понимание, куда что нужно добавить. Сейчас в усиленном режиме все это будем менять, увеличивать и добавлять ко второй тестовой игре.

Пропускная способность позволяет выпускать стадион очень быстро. Те, кто организовывал безопасность, порядок и потоки 11 ноября, поставили крест на нашей многолетней работе», — сказала Гордюшина в эфире радио «Говорит Москва».

Напомним, что в субботу болельщики не могли пройти к остановкам общественного транспорта после товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1),