Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генподрядчик «Лужников»: «Увеличим количество указателей на стадионе в полтора раза»

Генподрядчик «Лужников»: «Увеличим количество указателей на стадионе в полтора раза»

16 ноября 2017, 17:58
5

Директор по проектированию объектов гражданского строительства «Мосинжпроекта» (генподрядчика реконструкции «Лужников») Галина Гордюшина, рассказала о том, что на стадионе разместят дополнительные указатели.

«Сегодня я лично два часа работала на стадионе с комиссией, и мы приняли решение увеличить количество указателей в полтора раза.

Мы зафиксировали все недостатки по навигации, и есть понимание, куда что нужно добавить. Сейчас в усиленном режиме все это будем менять, увеличивать и добавлять ко второй тестовой игре.

Пропускная способность позволяет выпускать стадион очень быстро. Те, кто организовывал безопасность, порядок и потоки 11 ноября, поставили крест на нашей многолетней работе», — сказала Гордюшина в эфире радио «Говорит Москва».

Напомним, что в субботу болельщики не могли пройти к остановкам общественного транспорта после товарищеского матча РоссияАргентина (0:1),

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1510844895
У вас там соцсоревнование по указателям что-ли?
Ответить
insider_retro
1510846235
Стесняюсь спросить - а в виде чего (или кого) будут указатели??!!..)) Можно открыть новую веху в регулировании человекопотоков!!..))
Ответить
shinnik
1510847967
Гонюшина-Гордюшина,или Трубецкая-Лужкова..?
Ответить
Krics
1510855760
Какая сумма потребуется на указатели?
Ответить
Александр52
1510860951
Ответ ни о чём, отписка не по делу. Надо решить: 1. Разблокировать на вход после матчей станцию метро " Воробьёвы горы". Или вы боитесь что метро-мост обрушится? 2. Разблокировать ближний к стадиону вход в метро "Сопртивная", а не гнать народ к дальнему. 3. Железная дорога должна заработать наконец и в оба конца и подавать к станцции увеличенное количество поездов. Думаю после того как стадион заполнится и матч начнётся диспетчера в состоянии подать в РЖД сводку сколько вагонов требуется. Это относится и к метро. Живём то во времена сплошной телефонизации. 4. Сделать освещение (нормальное) всей зоны примыкания за пределами стадиона, чтобы люди в ночное время видели что у них под ногами в момент когда они покидают стадион. 5. Убрать любые оцепления и всех ментов с территории стадиона и сделать выходы со стадиона свободными в любую сторону, в том числе и на набережную. Думаю что часть людей после матча с удовольствием погуляют вдоль Москвы- реки или по красивым аллеям стадиона и не будет рваться в толпе к метро. 6. Категорически запретить использовать конную милицию в оцеплениях - это отрыжки былых старых устрашений, от коней впечатление отвратное. 7. Задействовать московский автобусный парк для вывоза болельщиков со стадиона. 8. Включить мозги и создать на стадионе современную диспетчерскую службу. 9.Запретить любые виды оцеплений.
Ответить
Главные новости
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
23:26
2
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
22:16
3
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя словами
23:41
«Ростов» назначил нового спортивного директора
22:58
Сафонов вспомнил цитату наставника после поражения в Суперкубке Франции
22:50
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
22:16
3
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
Слуцкий ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России по медиафутболу
21:47
1
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
7
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
6
Совладельцы «Челси» решили продать акции
20:25
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+