Каррера назвал главного претендента на победу в РФПЛ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что «Локомотив» заслуженно занимает первое место в чемпионате России.

При этом специалист отметил, что главным конкурентом его команды в борьбе за чемпионство является «Зенит».

– Вас не удивил относительный спад «Зенита» и взлет «Локомотива»?

– Если «Локомотив» идет на первом месте, значит, заслуживает. У нас были захватывающие игры с этой командой в Суперкубке России и чемпионате. Она набрала хороший ход, а победы только добавляют положительных эмоций – «Локомотив» может многого добиться в сезоне.

Что касается «Зенита», то я изначально считал и считаю его главным конкурентом в борьбе за чемпионство. Да, у команды произошел небольшой сбой, но такое бывает у всех. Не сомневаюсь, к матчу с нами «Зенит» Манчини подойдет максимально мотивированным и заряженным на борьбу. Только ведь и мы будем играть исключительно на победу.