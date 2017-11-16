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Каррера назвал главного претендента на победу в РФПЛ

16 ноября 2017, 13:01
13

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что «Локомотив» заслуженно занимает первое место в чемпионате России.

При этом специалист отметил, что главным конкурентом его команды в борьбе за чемпионство является «Зенит».

– Вас не удивил относительный спад «Зенита» и взлет «Локомотива»?

– Если «Локомотив» идет на первом месте, значит, заслуживает. У нас были захватывающие игры с этой командой в Суперкубке России и чемпионате. Она набрала хороший ход, а победы только добавляют положительных эмоций – «Локомотив» может многого добиться в сезоне.

Что касается «Зенита», то я изначально считал и считаю его главным конкурентом в борьбе за чемпионство. Да, у команды произошел небольшой сбой, но такое бывает у всех. Не сомневаюсь, к матчу с нами «Зенит» Манчини подойдет максимально мотивированным и заряженным на борьбу. Только ведь и мы будем играть исключительно на победу.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Спартак Каррера Массимо
Комментарии (13)
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VVM1964
1510827110
ЭХ , НАМ БЫ ТОЖЕ ПОДТЯНУТЬСЯ - " В ТРОЕЧКУ "
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polt
1510828250
ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!
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Burtaze
1510828285
называет Зенит...а сам считает..что всё таки спартак....
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Gullit 76
1510829331
Прямо пальцем и в небо!
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APchelov
1510829480
Каррера хороший дядька. Интеллигентен. И без свинячих понтов. Повезло Спартаку.
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DOCTOR PENALTY
1510831067
Грячая тема. Зенит главный претендент по составу и вложениям. У Локомотива и Краснодара лучше, чем у остальных, поставлена игра. ЦСКА, мне кажется, ошибся с тренером. Спартак - в засаде.
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prezent2017
1510832002
Особенно захватывающей была игра Локо с Шерифом дома.
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diadushka
1510832281
главный претендент каждый год - зенит, ведь это любимый клуб президента.......
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utyoytotu
1510833334
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://xx.org.ua/ka4ok
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Полная Канистра
1510845395
дома обязательно нужна победа
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