Сакки призвал сборную Италии равняться на игру «Наполи»

Известный тренер Арриго Сакки уверен, что в Италии стоит поменять отношение к футболу, сделав ставку на зрелищность.

«Футбол меняется во всем мире. К сожалению, Италия – это древняя страна, здесь сложно изменить подход к футболу. Но нам нужно стараться это делать, менять восприятие и менталитет. Нам нужно больше играть в зрелищный футбол, давать больше эмоций болельщикам и прививать им другие ценности.

Для примера можно привести «Наполи» под управлением Сарри. Командa под его началом показывает отличную игру. В предыдущем сезоне они заняли третье место, а в Италии это считается катастрофой. Ведь у нас имеет значение лишь первое место. Но «Наполи» отличается тем, что имеет свой почерк и лицо», – заявил Сакки.

Напомним, что сборная Италии не смогла квалифицироваться в финальную стадию чемпионата мира-2018, уступив по сумме двух встречи команде Швеции в стыковых матчах.