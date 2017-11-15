Пономарев: «После матча с Аргентиной сказал Черчесову, что от игроков мяч отскакивает, как от бревен»

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев поделился мнением о товарищеских матчах, которые сборная России провела с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3). Он считает, что россияне могут показать хороший результат только за счет физики.

«После игры с Аргентиной впечатления были ужасные. Говорят, что мы просто сыграли неудачно. Нет, мы сыграли отвратительно, хуже некуда. Я никогда такого футбола не видел. Никто так давно не играет в футбол. За такое нельзя деньги платить.

Я говорил со Станиславом Черчесовым в офисе РФС. Сказал ему, что в техническом плане мы здорово отстаем, прилично – мяч отскакивает, как от бревна. В тактическом плане тоже провал – никто не читает игры, а просто бегают со своими игроками. Поэтому нас спасет только физика. Если будут много бегать, бороться за каждый мяч, втыкаться и толкаться, тогда у нас что-то получится. Нужна хорошая физическая подготовка, по всем другим компонентам нам рассчитывать не на что. У игроков нашей сборной нет ни мастерства, ни тактики – только физика, на ней и нужно выезжать», — сказал Пономарев.