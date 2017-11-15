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  • Пономарев: «После матча с Аргентиной сказал Черчесову, что от игроков мяч отскакивает, как от бревен»

Пономарев: «После матча с Аргентиной сказал Черчесову, что от игроков мяч отскакивает, как от бревен»

15 ноября 2017, 13:44
10

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев поделился мнением о товарищеских матчах, которые сборная России провела с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3). Он считает, что россияне могут показать хороший результат только за счет физики.

«После игры с Аргентиной впечатления были ужасные. Говорят, что мы просто сыграли неудачно. Нет, мы сыграли отвратительно, хуже некуда. Я никогда такого футбола не видел. Никто так давно не играет в футбол. За такое нельзя деньги платить.

Я говорил со Станиславом Черчесовым в офисе РФС. Сказал ему, что в техническом плане мы здорово отстаем, прилично – мяч отскакивает, как от бревна. В тактическом плане тоже провал – никто не читает игры, а просто бегают со своими игроками. Поэтому нас спасет только физика. Если будут много бегать, бороться за каждый мяч, втыкаться и толкаться, тогда у нас что-то получится. Нужна хорошая физическая подготовка, по всем другим компонентам нам рассчитывать не на что. У игроков нашей сборной нет ни мастерства, ни тактики – только физика, на ней и нужно выезжать», — сказал Пономарев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Аргентина Испания Пономарев Владимир
Комментарии (10)
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momwig_
1510743451
Ну, в общем-то, примерно так (физика, физика и ещё раз физика) говорили про нас со стороны всю историю существования сборной России и даже ту часть времени СССР, которую я хорошо помню (80-е годы). Интервью тогда не так много показывали, но в тех, какие были - всегда тренеры и игроки соперников из числа больших футбольных стран говорили, что основной наш козырь - физика, а их задача - заставить нас как можно раньше набегаться. Судя по результатам - в основном получалось.
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bset
1510743695
Надеюсь, сбор перед ЧМ будет основательным и Черчесов поработает с нашими на 100%. Видно, что он умеет доходчиво объяснять, как надо и не надо делать.
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acer2003
1510743700
Трудно ему противоречить !!Всё правда
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Полная Канистра
1510745508
ну что может бывший вратарь показать и рассказать как надо играть в футбол это может сделать только тот кто сам играл и бегал в футбол пусть будет это Тихонов или Семак они то точно знают как играть
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Правдоруб100
1510748717
Вот и я тоже самое говорил после матча... Черчесов - НЕГОДНЫЙ ТРЕНЕР!!! Кстати, это ведь Марадона не так давно охарактеризовал его....
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Gullit 76
1510749011
Ну без физики сейчас Андорру не обыграешь!Он видимо это сказал после Аргентины и тут я с ним полностью согласен.После Испании всё-таки появились светлые пятна и это в первую очередь из-за отхода от тактики 3 напов без поддержки - так мы никого не обыграем.Надеюсь Черчес это увидел и понял,если нет то нам из любой группы не выйти.
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mihail200606
1510756715
А че ему это говорить? Он и так это знает.. Только то,чему в детстве не научили сейчас уже трудно привить.. Какой у черчесова есть материал с тем и работает..
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nemolod
1510762668
Все правильно сказал ветеран советской сборной-от хорошей физподготовки строится и техника и тактика! Но так как сейчас занимаются физподготовкой в юношеских группах при команде мастеров-становится понятным почему наши футболисты нигде не котируются в сильных европейских командах!
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