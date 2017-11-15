Черчесов: «Что не получилось против Аргентины – получилось с Испанией»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался доволен игрой, показанной командой в матче с Испанией. Он отметил, что смазанной вышла лишь концовка встречи из-за серьезной травмы голкипера Андрея Лунева.

Напомним, что товарищеский матч Россия – Испания состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:3.

– Общие впечатления от матча неплохие, но концовка все смазала. Ждем диагноз Лунева. Ему прилично разбили голову. Надеемся, что этим и ограничится. Не хотелось бы, чтобы там было что-то серьезное.

– Были ли два пенальти в ворота сборной России?

– По второму не знаю и врать не буду – там была куча, кто кого держал непонятно. А первого точно не было. В российском народе говорят, что не было обоих.

– С чем связаны позитивные изменения по сравнению с игрой против Аргентиной?

– Мы вторую игру всегда качественнее проводим. Это не только нас касается. Уж не знаю, по какой причине не получилось в первом матче – новые «Лужники», Аргентина с Месси – может, поэтому были скованными. В плане дисциплины мы были достаточно хороши и в первой игре. То, что не получилось против Аргентины – получилось сегодня. Играли в атаку, создавали моменты. Сделали кое-какие изменения, но не потому, что я был недоволен некоторыми футболистами. Просто матч на третий день – надо было сохранить скорость и поменять кое-какие тактические моменты. Игра удалась. Мы проводим на этом стадионе уже второй матч. Первый выиграли у Новой Зеландии в стартовой встрече Кубке конфедераций – 2:0, во втором сыграли вничью при качественном футболе. Эта арена нам нравится.