Роберто Карлос: «Неймар, Виллиан и Тиаго Силва могут привести сборную к победе на ЧМ»

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о перспективах команды на чемпионате мира 2018 года.

«У нас есть игроки мирового класса — Неймар, Виллиан и Тиаго Силва. Это опытные футболисты. У них есть все для того, чтобы привести Бразилию к победе на чемпионате мира.

Как бразилец, я хочу, чтобы моя сборная выиграла ЧМ, но Аргентина, Германия и Испания тоже будут среди фаворитов», — сказал Роберто Карлос.

Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч со сборной Бразилии в марте.