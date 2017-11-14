Кирьяков: «Думаю, с Испанией сборной России удастся сыграть лучше, чем с аргентинцами. Ставлю на 1:1»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков высказал свой взгляд по поводу товарищеского матча между сборными России и Испании. По мнению специалиста, подопечные Станислава Черчесова будут использовать ту же тактику, что и в поединке с Аргентиной (0:1) три дня назад.

Встреча состоится сегодня, 14 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

– В матче с Испанией мы увидим примерно то же, что и в игре с Аргентиной, если говорить о характере матча?

– Испания еще лучше контролирует мяч, чем Аргентина. Однозначно, она заберет его себе. Другое дело – какую тактику выберет наша сборная. Сыграем ли мы по схеме 5-4-1, как с аргентинцами, или попробуем 5-3-2, когда два футболиста будут оставаться впереди. Вопрос только в этом. А сам характер матча останется приблизительно таким же, а может наш соперник будет даже больше контролировать мяч. У них здорово наигран этот момент, ведь испанцы не любят быстро расставаться с мячом. Понятно, что в открытый футбол с ними тоже не сыграешь. Все-таки уровень футболистов у них выше, чем у России.

– Какая тактика, на ваш взгляд, была бы наиболее оптимальна для нас?

– Если мы будем подниматься выше и стараться там накрывать соперника, то за спиной появятся большие зоны, куда могут врываться быстрые и техничные испанцы. Конечно, мы можем прессинговать, но тут важна одна деталь – слаженность действий. Если один не побежит или будет действовать неправильно, то смысл прессинга сразу пропадает. А ведь испанцы очень техничны. Для них не проблема на сантиметре принять правильное решение, убрать мяч в сторону от соперника. Тогда мы станем проваливаться. Тут надо думать. У тренерского штаба наверняка уже есть план на этот матч. Но мне кажется, наша тактика будет такой же, как в матче с Аргентиной. Тем более, что мы пропустили всего один мяч.

– Можем ли мы успешно конкурировать с таким грозным соперником?

– Шансы есть. Надо дисциплинированно играть в обороне и не торопиться при выходе в быструю атаку. Мы теряли очень много мячей с аргентинцами именно из-за своей спешки. Если не проходит атака, надо пытаться самим контролировать мяч, хотя бы какое-то время заставить соперника побегать. Думаю, нам удастся сыграть лучше, чем с аргентинцами.

– Не думаете, что соперник сыграет в полноги, не будет выкладываться по максимуму, как и Аргентина?

– Как раз испанцы не распределяют матчи на официальные и товарищеские. Для них победа всегда важна, чтобы доказать, что их сборная одна из сильнейших в мире. Здесь однозначно будет другой футбол.

– Спрогнозируете счет?

– Ставлю на 1:1.