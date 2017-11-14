Черчесов – один из худших тренеров в истории сборной России по проценту побед

Сборная России продолжает подготовку к предстоящему чемпионату мира-2018. Во вторник, 14 ноября россияне встретятся в товарищеском матче со сборной Испании.

Стоит отметить, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов является одним из худших специалистов по проценту одержанных побед с командой. Он уступает лишь Анатолию Бышовцу.

Процент побед:

Романцев – 60%

Хиддинк – 56%

Капелло – 52%

Садырин – 52%

Адвокат – 50%

Слуцкий – 46%

Газзаев – 44%

Семин – 43%

Ярцев – 42%

Игнатьев – 40%

Черчесов – 33%

Бышовец – 0%