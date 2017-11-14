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  • Черчесов – один из худших тренеров в истории сборной России по проценту побед

Черчесов – один из худших тренеров в истории сборной России по проценту побед

14 ноября 2017, 09:06
65

Сборная России продолжает подготовку к предстоящему чемпионату мира-2018. Во вторник, 14 ноября россияне встретятся в товарищеском матче со сборной Испании.

Стоит отметить, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов является одним из худших специалистов по проценту одержанных побед с командой. Он уступает лишь Анатолию Бышовцу.

Процент побед:

Романцев – 60%

Хиддинк – 56%

Капелло – 52%

Садырин – 52%

Адвокат – 50%

Слуцкий – 46%

Газзаев – 44%

Семин – 43%

Ярцев – 42%

Игнатьев – 40%

Черчесов – 33%

Бышовец – 0%

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (65)
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ДСА
1510640398
Бышовец вне зачета, он Олимпиаду выиграл.
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bset
1510640650
Ничья с Турцией, выиграли у Ганы, проиграли Коста-Рике, проиграли Катару, выиграли у Румынии, проиграли Кот-д'Ивуару, ничья с Бельгией, выиграли у Венгрии, ничья с Чили, выиграли у Южной Кореи, ничья с Ираном и поражение от Аргентины. Где мы несправедливо проиграли? А теперь посмотрите соперников сборной при Хиддинке: Хорватия, Израиль, Эстония, Македония, Андорра, Англия. Соперники при Романцеве: Андорра, Армения, Украина, Исландия, Франция. И так можно долго продолжать. Мы играем против сильных сборных. Ох, статисты... Вы еще к рейтингу ФИФА обратитесь. Там много статистики.
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bset
1510640853
И еще. В том же отборе к ЧЕ-2000, когда тренировал Романцев, играло огромное количество легионеров: Бенфика, Челси, Тироль, Реал Овьедо, Рома, Глазго, Сельта, ПСВ, Наполи, ПСЖ, Расинг, Болонья, Бохум. А где играют наши нынешние игроки? Ростов, тульский Арсенал, Тосно.
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Tsigan
1510641104
И этот худший тренер готовит команду к домашнему ЧМ.
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САДЫЧОК
1510641521
Черчесов-НЕ ТРЕНЕР! ну что он выиграл ? за откаты стоит у руля ! ПОЗОРИЩЕ!
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77SAM
1510642244
От плохого к худшему...Какой РФС, такой и тренер.
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STAFOR13
1510645995
Черчесов вызывает в сборную своих земляков или любимчиков, только пару человек в его составе по делу, играя в 3 защитника центральных он себя топит, у нас 1 более менее нормальный защитник в центре это Джикия, Семёнова он в упор не видит, Чернов из Урала арендованный у ЦСКА играет стабильно и команда находиться в верху таблицы... Да того же Денисова в центре защиты можно было поставить, там ему и возраст бы не помешал, он хоть и человек скандал, но бороться он будет и вгрызаться в мяч, футболист он действительно хороший, всегда нравилось, когда он был в Зените и играл в ЛЧ, как он вырывал мяч не боясь поломаться, но Черчесов не вызовом Денисова, ставит свой профессионализм под сомнения, да и ещё в тот момент когда нам выбирать как сборной Германии нет смысла, у нас на 1 состав игроков не хватает... Если он думает что болельщики всё схавают, когда команда ИМЕННО ПО ВИНЕ ТРЕНЕРА И ЕГО ТАКТИКЕ сольёт свой же ЧМ, то он ошибается, на него упадёт столько после ЧМ за все 10 лет слива, предыдущими тренерами, он потом не отмоется... У нас есть достойные ребята, которых можно поставить в состав и на 1 полузащитника больше будет (Головин, Миранчуки, Кузяев, Зобнин, Дзагоев главное без травм им доиграть чемпионат), чем ставить в центр по сути одного Джикию, а остальные два валидола, даже в своих командах (Васин... Кудряшов, который сдал) смысла 0, лучше показать атакующий футбол, с лучшими футболистами что у нас есть, никто потом не попрекнёт Черчесова, потому что они действительно покажут наш уровень, + все эти молодые игроки, будут доказывать что они готовы играть в сильных чемпионатах, половина из них точно выберет топ чемпионат, даже с понижение зарплаты, так как эта та молодёжь, которая росла, видела, понимала, почему нас разносят команды, которые после 2008, уважали нашу сборную. В любой достойной сборной, есть хоть 1 человек, лидер, который играет в топ чемпионате, с сильными соперниками, пускай даже и в середняке, но играя против сильных каждую неделю, наши ребята могут вырасти в достойных футболистов, если будут работать, они переломят ту черту, когда сборную не будут называть насмешищем и не уважать её,и главное их будет любить болельщик, потому что игрок будет играть ещё лучше, надев футболку сборной нашей страны... Удачи Черчесову, она ему нужна как никому, надеюсь он знает что делает, ведь он за всё и будет отдуваться.
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Torvald64
1510646341
Неудивительно, и проблема не только в том, что у нас самое слабое поколение. По сути Черчесова взяли не потому, что он реально подходил сборной, а потому, что на тот момент больше некого было, по крайней мере с учётом финансовой ситуации РФС, не позволявшей тратить огромные деньги на контракт толковому иностранцу. По сути я и до сборной не понимал стиля этого тренера, и сейчас не понимаю, какую именно игру он пытается поставить этой команде. Добавить к этому весь тот шлейф конфликтов, который за ним тянется и который мешает сейчас работать. Неужели так сложно закопать топор войны с тем Денисовым? Неужели лучше ставить на его позицию непойми кого (как Шишкина в матче с Португалией)?
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Полная Канистра
1510651197
все знают что за тренер у руля а мудак не в курсе видать всё хвалит недоделанного
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OfaZavr
1510651516
ну это и неудивительно и вполне ожидаемо.
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