Черчесов – один из худших тренеров в истории сборной России по проценту побед

Сборная России продолжает подготовку к предстоящему чемпионату мира-2018. Во вторник, 14 ноября россияне встретятся в товарищеском матче со сборной Испании.
Стоит отметить, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов является одним из худших специалистов по проценту одержанных побед с командой. Он уступает лишь Анатолию Бышовцу.
Процент побед:
Романцев – 60%
Хиддинк – 56%
Капелло – 52%
Садырин – 52%
Адвокат – 50%
Слуцкий – 46%
Газзаев – 44%
Семин – 43%
Ярцев – 42%
Игнатьев – 40%
Черчесов – 33%
Бышовец – 0%
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Источник: Twitter