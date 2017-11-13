ФК «Урал» и ХК «Автомобилист» благодаря игре в валенках собрали почти 0,5 миллиона на благотворительность

Екатеринбургский «Урал» совместно со своими земляками из клуба КХЛ «Автомобилист» провел благотворительное мероприятие. Команды сыграли друг против друга в валенках сначала в футбол, а затем в хоккей.

«Главный результат игры – не табло. Благодаря этому благотворительному матчу школе-интернату «Эверест» будет передано 488 тысяч рублей.

На эти средства будет построена специальная спортивная площадка, которая поможет детям с различными диагнозами развиваться физически и хотя бы частично победить болезнь», – говорится в сообщение на официальном сайте «Автомобилиста».

Посмотреть видео с мероприятия можно ниже.