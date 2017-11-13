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  • ФК «Урал» и ХК «Автомобилист» благодаря игре в валенках собрали почти 0,5 миллиона на благотворительность

ФК «Урал» и ХК «Автомобилист» благодаря игре в валенках собрали почти 0,5 миллиона на благотворительность

13 ноября 2017, 20:17
5

Екатеринбургский «Урал» совместно со своими земляками из клуба КХЛ «Автомобилист» провел благотворительное мероприятие. Команды сыграли друг против друга в валенках сначала в футбол, а затем в хоккей.

«Главный результат игры – не табло. Благодаря этому благотворительному матчу школе-интернату «Эверест» будет передано 488 тысяч рублей.

На эти средства будет построена специальная спортивная площадка, которая поможет детям с различными диагнозами развиваться физически и хотя бы частично победить болезнь», – говорится в сообщение на официальном сайте «Автомобилиста».

Посмотреть видео с мероприятия можно ниже.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (5)
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vladik12
1510593717
Даже Тарханов играл. Респект!
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лоист
1510594522
зачет
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garet12222
1510595286
Молодцы! Делают хорошее дело! Респект и уважуха!!!
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Большой Медведь
1510647568
Достойно! Больше бы таких акций.
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OfaZavr
1510647948
молодцы, побольше бы таких добрых дел.
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